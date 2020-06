Kárelhárításra kötelezték Mészáros keményítőgyárát

Ha lassan is, de körvonalazódik: a felcsúti csodamágnás Viresol Kft.-je szennyezhette el az állami Mátrai Erőmű víztározóját, a bírságokat mégis utóbbi fizette. Nem tudni, a baj okát megszüntették-e már.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Viresol Kft. telephelyén bekövetkezett eseményekkel kapcsolatosan is több alkalommal intézkedett - közölte a Népszava megkeresésére a hatóság. Legutóbb április 9-én kötelezték a társaságot a környezet, a felszíni vizek károsodását megelőző intézkedésekre. Az ebben kitűzött határidő nem haladék, mert a végrehajtás fellebbezéstől függetlenül kötelező. Ezzel a hatóság először ismerte el közvetlenül, hogy a kormányfői strómanként ismert Mészáros Lőrinc visontai keményítőgyárát környezetszennyezés tárgyában vétkesnek találták. Ahogyan arról korábban többször beszámoltunk, tavaly a Mátrai Erőmű területén dolgozók és a környék lakói több alkalommal orrfacsaró bűzre lettek figyelmesek. Mint kiderült, a szag a Mátrai Erőmű területén található Őzse-völgyi víztározóból csapott fel. A felgyülemlett rothadó szerves anyagot a Mátrai Erőmű - saját működése érdekében - a környező patakokba engedte, azokat jelentősen elszennyezve. Ezért az - akkor szintén Mészáros-érdekeltségnek számító, ám idén állami tulajdonba került - erőművet többször megbüntették. A hatóság azonban hírek szerint azt állapította meg, hogy a szerves anyag az erőmű területén tavaly átadott Mészáros-féle keményítőgyárból került a víztározóba. E határozatát az igazgatóság a Viresol által benyújtott fellebbezés miatt máig nem hozta nyilvánosságra, ami mellett lapunknak írt levelükben is kitartanak. A katasztófavédelmi igazgatóság szerint az, hogy Polt Péter legfőbb ügyész tájékoztatása szerint "két országgyűlési képviselő (...) az érintett céggel kapcsolatos hatósági tevékenység büntetőjogi vizsgálatát is kérte", nem értelmezhető úgy, hogy hatóságuk hivatali visszaélés gyanújába keveredett volna. Tájékoztatásukból nem derül ki, hogy a Viresol elhárította-e a bajt és ezt nyugtázták-e.