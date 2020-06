Weber: Az EU nem pénzkiadó automata

Nemzetközi sajtószemle, 2020. június 13.

Közeleg az igazság pillanata a magyar miniszterelnök számára és Orbán Viktor nem adhat elő húzd meg-ereszd meg-et a rábízott különleges hatalommal. Ezt a Bizottság értékekért, átláthatóságért és jogállamért felelős alelnöke üzente meg a magyar politikusnak – két nap alatt immár második alkalommal. Vera Jourová meg is magyarázta, hogy ha Orbán a jövő szombaton valóban visszaadja az Országgyűlésnek a rendkívüli jogkört, akkor nem csempészheti vissza a hátsó ajtón a rendeleti kormányzást. Itt nyilvánvalóan jogvédő csoportoknak arra a felvetésére utalt, hogy a benyújtott tervezet értelmében a jövőben sokkal könnyebb volna elrendelni a szükségállapotot és rendeleti irányításra áttérni, ily módon kiiktatva az Országgyűlés ellenőrző funkcióját. Jourová nem tartja megnyugtatónak sem a magyar, sem a lengyel helyzetet, és azt várja, hogy egy hét múlva tisztázódnak a viszonyok Magyarországon. Vagyis hogy kiderüljön: érvényesül-e újra a korábbi jogrend és a hatalmi ágak megosztása, vagy esetleg hatályban marad több olyan változás is, amelyet a fertőzés idején vertek keresztül. Utóbbi eshetőséget nem tartja túl rózsásnak a közösségi jog alapján. Szólt arról is, hogy hazájában, Csehországban hamis váddal egyszer őt is bevitték a hatóságok, ezért pontosan tudja, mit érezhetett az a két magyar férfi, akit nemrégiben álhírterjesztésre hivatkozva vett őrizetbe a rendőrség. Azt mondta, az ilyesmi nagyon megrázza az embert és a hozzátartozókat is. Ráadásul elriaszthatja a kritikától nem csupán a sajtó munkatársait, hanem a közvéleményt is. Mindazonáltal az EU úgy ítélte meg, hogy a két ügy mögött nincs rendszerszintű jelenség, Brüsszel ezért nem avatkozott be. Ám az uniós szakértők változatlanul elemzik a válság során napvilágot látott kormányrendeleteket.