A rendőrök felelősségre vonhatóságáról írt alá törvényeket a New York-i kormányzó

Még megnyerné a választásokat, de a koronavírus csúnyán megtépázta Volodimir Zelenszkij államfő népszerűségét. Ukrajna elnöke nem sok segítséget remélhet a jövőtől sem, sem országa helyzete, sem kilátásai nem rózsásak. A legfrissebb közvélemény-kutatás szerint a volt komikus színész államfő népszerűsége 37,6 százalékra esett vissza a biztos szavazók körében, úgy hogy május közepén, egy év elnökség után még 40 százalék fölött mérték. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Kutatóintézet felmérése szerint Zelenszkij így is magasan veri még a teljes ukrán politikai mezőnyt, hiszen a második helyen álló Petro Porosenko ex-elnök csupán 16,2, a Janukovics rezsimhez kötött Jurij Bojko 13,2 és Julija Timosenko 8,7 százalékon áll. Zelenszkij a tavalyi választáson viszont még toronymagasan, 73,22 százalékkal nyert Porosenkóval szemben. Pártja, a Nép Szolgája is kényelmes többséget szerzett 246 mandátumot szerzett meg a kiosztott 424-ből (a kijevi parlamentben 450 elméleti mandátum van, de 26-t nem osztanak ki, azok a szeparatista területeket illetné). Ennek ellenére, a körülmények miatt az új elnök és újonc pártja válságról-válságra bukdácsol, nemhogy ígéreteit nem tudja tartani, hanem egyre komolyabb gondba kerül. Zelenszkij a teljes lakosság körében támogatóinak több mint 30 százalékát elveszítette, pártja pedig minden negyedik szavazóját. A számok sem ígérnek semmi jót. A koronavírus járvány következtében az ukrán statisztikák szerint a lakosság több mint felének jelentősen csökkent a jövedelme, megugrott a munkanélküliség is és a milliós nagyságrendű hazatért ukrán vendégmunkások közül is igen kevésnek sikerült egyelőre visszatérnie eredeti állásába. Nem véletlenül, Ukrajna még mindig komoly fertőzéshullámmal küszködik. Az elmúlt napokban is rekordmagas számú új fertőzöttet regisztráltak. Egész héten 480 körül mozgott az új megbetegedések száma, csütörtökön viszont 689-re ugrott. Egy hét alatt 3659 fertőzés, azaz 21 százalékos növekedés történt. Az egészségügyi minisztérium a lakosság fegyelmezetlenségét okolja a koronavírus terjedéséért és jelezte, új korlátozások bevezetését latolgatják. Ami nyilván a továbbiakban is Zelenszkij és kormányzó pártja népszerűségén csapódik le. Bár pillanatnyi segítség, csepp a tengerben, hogy a csütörtökön a Nemzetközi Valutaalap jóváhagyta az Ukrajnának nyújtott ötmilliárd dolláros hitelkeret-szerződést. Ez némileg enyhíti a fizetési mérleg problémáit, a koronavírus-járvány okozta recessziót, de annak tükrében, hogy az előrejelzések szerint Ukrajna az idén 7,7 százalékos költségvetési hiányra számíthat, Zelenszkij még nem lélegezhet fel. Közben Washington is jelezte, a Pentagon újraindítja a 250 millió dolláros katonai segélyt, amely a Biden-botrány középpontjába került azzal, hogy Trump ennek leállításával fenyegette Zelenszkijt, ha nem indít kivizsgálást demokrata párti választási ellenfele fiának ukrajnai cége ellen. Ez azonban csak katonai kiadásokra szól, a lakossági gondokat nem orvosolja.