Feloldották a kórházi látogatási tilalmat

A rendőrség állományába fognak tartozni, szükség esetén pedig bilincselhetnek, és gázsprayt, illetve gumibotot is használhatnak.

Speciális rendészeti, valamint pedagógiai-pszichológiai felkészítést is kapnak a leendő iskolaőrök, akiknek munkába állás előtt vizsgát kell tenniük – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Maruzsa Zoltán.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára úgy véli, az iskolaőrség felállítása fajsúlyos, de szükséges lépés, amely a pedagógusok védelmét szolgálja, és az iskolai agresszió elleni komplex intézkedéscsomag része. A lap értesülései szerint nem kötelező a rendőri előképzettség az iskolaőri munka betöltéséhez. A köznevelésért felelős államtitkár közölte, hogy bár elsősorban volt rendőrökre, például korkedvezményes nyugdíjazottakra számítanak, bekapcsolódhatnak bármely más, középfokú végzettséggel rendelkező, civil foglalkozást végzők is. Maruzsa Zoltán elmondta azt is, hogy a leendő iskolaőröknek még a tanév megkezdése előtt, várhatóan augusztusban képzést szerveznek. Így „a néhány hetes tanfolyamon rendészeti, valamint pedagógiai és pszichológiai tudnivalókkal vértezik fel az őröket, akiknek az elsajátított ismeretekből le is kell vizsgázni”.

– A felkészítő képzésen például intézményvezetők is jelen lesznek, elmondják, hogy miben várnak segítséget a leendő őröktől, megismertetik őket az iskolák működésével. Fontos lehet, hogy egy iskolaőr tudja, ­vannak-e az adott intézményben sajátos nevelési igényű, illetve problémás, agresszív gyerekek. A képzések részleteit a törvény elfogadását követően rendeletek határozzák majd meg. Mivel az iskolaőr konkrét oktató-nevelő munkát nem végez, ezért nem feltétel, hogy legyen előzetes pedagógiai tapasztalata, de nyilván előnyt élvez, aki képzettebb – magyarázta az államtitkár.

Az iskolaőrök munkáltatója a rendőrség lesz, a rendőrség állományába fognak tartozni, de a szolgálatukat a kijelölt iskolák területén teljesítik. Maruzsa Zoltán hangsúlyozta, hogy az iskolaőr kizárólag az iskola területén történő rendbontások esetén avatkozhat be, de nemcsak akkor, ha valamelyik diák pedagógust bántalmaz, hanem akkor is, ha a tanulók esetleg egymással verekszenek, illetve egy erőszakos szülő lép fel agresszíven egy tanulóval vagy egy nevelővel szemben.

– Intézkedési lehetőségeit tekintve az iskolaőr több mint egy portás, de kevesebb mint egy rendőr: lőfegyvere nem lehet, ez semmiképpen sem indokolt egy iskolában. Ha olyan mértékű az agresszió és a tanár veszélyeztetettsége, akkor szükség esetén bilincselhet, illetve használhat gázsprayt és gumibotot, de nyilván csak akkor, ha valóban indokolt a helyzet, a szükségesség és arányosság elvének megfelelően – szögezte le az államtitkár.

Megjegyezte, hogy az őrök iskolánkénti számát jogszabály nem határozza meg, de alapvetően egy, maximum két fővel számolnak, az iskola méretétől függően. Arról egyelőre nem született döntés, hogy pontosan melyik iskolába kerül iskolaőr, de az előzetes becslések alapján nagyjából ötszáz helyszínen lesz rájuk szükség. Maruzsa Zoltán elmondása szerint ehhez bekérik a tankerületek véleményét, és egyeztetnek a rendészeti szervekkel arról, hogy jelenleg hol gyakoribbak a rendőri kiszállások.