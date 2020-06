Vasalódeszkás oltárról posztolt a pécsi lelkész, így reagált a makói tornatanár ügyére

Egy 2400 fős XII. kerültei háziorvosi praxisból is csak egy embernél igazolták a fertőzést.

A 2400 fős praxisából mindössze egyetlen egynél mutatták ki a koronavírust – mondta Komáromi Zoltán XII. kerületi háziorvos a gazdaság újraindításáról szóló online beszélgetésen az Átriumban pénteken, amelyet a 444 szemlézett. A DK egészségpolitikusa a Friedrich Ebert Stiftung rendezvényén hozzátette,

az egyetlen fertőzött bizonyítottan kórházban kapta el a vírust.

Elmondta azt is, hogy a páciense olyan túlélő, aki tüdődaganatos beteg, agyi áttétek után, így kapta el a koronavírust, de abból is meggyógyult. Hasonló arányokról számolt be Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere. Eszerint az elmúlt hetekben majdnem kétezer tesztek végeztek az önkormányzat dolgozói között, és egyetlen egy olyan személyt találtak, aki bizonyítottan átesett a koronavíruson.