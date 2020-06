Megveszi André Kertész fotógyűjteményét a magyar állam

Szíriában pedig segítünk felújítani egy lovagvárat.

Péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben a kormányhatározat arról, hogy a magyar állam megvásárolja a magyar származású fotóművész, André Kertész fotógyűjteményét. Az indoklás szerint a kormány André Kertész munkásságát a magyar kulturális örökség kiemelt elemének tekinti, ezért döntött arról, hogy Magyarország bruttó 6,1 millió amerikai dollárért megveszi a képeket. A gyűjtemény, amely jelenleg az André and Elizabeth Kertész Foundation and Trust tulajdonában áll, a Magyar Nemzeti Múzeumba kerül majd. A vásárlás az idei költségvetés terhére, még év vége előtt lezajlik. A hazaszállításhoz, biztosításhoz és közgyűjteményben történő elhelyezéshez külön 62 millió forintról kell gondoskodnia a pénzügyminiszternek. Arról is döntött a kormány, hogy segítünk helyreállítani Szíriában egy középkori lovagvárat. A Hungary Helps program keretében az UNESCO kulturális világörökség részét képező szíriai Crac des Chevaliers keresztes lovagvár rekonstrukciójához járul hozzá Magyarország. A programon belül a vár állagmegóvási és helyreállítási munkálatait támogatjuk. Ezért a pénzügyminiszternek 173 865 000 forint többletforrást kell biztosítania az idei költségvetésből. A döntést azzal indokolták, hogy a kormány „egyetért a keresztény közösségek megsegítésével, valamint az egyetemes keresztény és világörökség védelmével, amelynek megőrzése megerősíti identitásukban a helyi közösségeket, hozzájárulva helyben maradásukhoz”. (A hvg.hu nyomán.)