Felrobbant egy tartálykocsi, 19 ember meghalt Kelet-Kínában (videó)

Meghalt 19 ember, és 172 sérült szorult ellátásra, miután felrobbant egy tartálykocsi a kelet-kínai Csöcsiang tartományban - adta hírül a CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna. A helyi kormányzat vasárnapi sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a szombaton történt baleset helyszínére 450 tűzoltót vezényeltek azt követően, hogy a robbanás következtében a környező épületek is megrongálódtak. A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítása szerint ráadásul a berobbant jármű egy közeli gyárépületbe csapódott, ami egy második robbanást idézett elő. A tartálykocsi a baleset idején egy gyorsforgalmi úton haladt, nem messze egy bekötőutakkal teli csomóponttól. Az interneten közzétett amatőr videofelvételeken az látható, hogy a folyékony gázt szállító tartálykocsi - egyelőre ismeretlen okból - lángra lobbant, majd röviddel ezután felrobbant. A robbanástól leszakadt elemek nagy sebességgel repültek szét, környező épületekbe, illetve autókba csapódva. Egyes felvételeken lángokban álló autók is látszanak, a tartálykocsiból pedig sűrű, szürke füst gomolyog. Szemtanúk beszámolói szerint a közelben lévő épületek ablaktáblái betörtek. A helyi hatóságok szerint a rendelkezésre álló információk alapján a baleset környezeti kárt nem okozott, a robbanás okait és körülményeit pedig még vizsgálják. Elmondták azt is: a sérülteket több mint 630 fős orvosi személyzet látja el.