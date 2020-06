Vörös István, az irodalomközvetítő bohemista cseh művek fordításáért kapta a Hetedhét-díjat

A Cédrus Művészeti Alapítvány tizedik kitüntetettje lett a „svejki lélek” magyarhoni közvetítője.

A műfordítói teljesítményt elismerő Napút Hetedhét-díjat tizedik alkalommal adta át szombaton a Cédrus Művészeti Alapítvány – tette közzé vasárnap a librarius.hu . Az idei kitüntetett Vörös István József Attila-díjas költő lett. Azonban laudációjában Mészáros Andor irodalomtörténész szinte vég nélkül sorolta, hogy mivel is foglalkozik a díjazott: „költő, író, prózaíró, drámaíró, színházszervező, kritikus, esszéista, műfordító, de ezzel szorosan egybekapcsolódva művelődés- és irodalomközvetítő is, egyetemi oktató, bohemista. – Vörös István irodalomközvetítő, olyan irodalomtudós, sőt a legszélesebb értelemben vett kulturológia művelője. A Hetedhét-díjat a cseh költészet fordításáért kapta, és abban leli legnagyobb örömét, ha gondolatait, irodalmi tapasztalását tanítványok, barátok, a szélesebb közönség lelkes körével közvetlenül is megoszthatja – hangsúlyozta Mészáros Andor. Szerinte a cseh világba belekukkantó, a cseh nyelvbe belekóstoló, a csehségbe pozitív értelemben „becsehelő” Vörös István a kiismerhetetlen „svejki lélek” magyarhoni közvetítője, aki korábban elnyerte a cseh irodalom idegen nyelven történő népszerűsítéséért járó Premia Bohemica díjat is.