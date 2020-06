A NER drámai viharában: Erdélyből nézve is visszás a Színművészeti letámadása

Egyre több tiltakozást vált ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem alapítványi modellváltásának ügye, amely a határon túl is felkeltette a figyelmet. A valójában az egyetemi autonómiáról szóló vitában ezúttal is kiemelt szerepet kap egy jelző: a balliberális.

Shakespeare az utolsó befejezett darabjában, A vihar epilógusában elbúcsúzik a színháztól. A hazai kultúrharc legújabb fejezete a művészeti képzés szabadságától való búcsút vetíti előre. A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) működésének változásáról május 26-án nyújtott be törvényjavaslatot az Országgyűlésnek az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az átalakítást úgy indokolva: „Az intézmény társadalmi-gazdasági környezete és a felsőoktatás ágazati irányítása olyan kihívásokat támaszt, amely csak egy korszerűbb működési modellben valósítható meg. Az átszervezéssel az intézmény képes lehet saját minőségelvárásainak, és a piaci környezet elvárásainak megfelelő feladatellátásra. A törvénytervezet célja, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hazai és nemzetközi szinten elismert tudásközpont szerepe tovább erősödjön, és a jövőben olyan együttműködésekre képes intézményként működjön, amely a magyar kultúra fejlődését is biztosítja.”

A koronavírus-járvány miatt a többi oktatási intézményhez hasonlóan a home office-ból online képzéssel kísérletező egyetem vezetősége a sajtóból értesült a törvénymódosításról és arról, hogy az átalakítás határideje szeptember elseje. Az idő rövidsége – figyelembe véve a nyári szünetet – ellehetetleníti a részletek érdemi kidolgozását. A tét az egyetem vezetője, közvetetten az oktatók kiválasztása, a tanszabadság, az, hogy ki fizeti a hallgatók képzését, ebből következően az esélyegyenlőség és a lelakott, de értékes ingatlanvagyon. Azaz a kulturális térnyerés.

A változással kapcsolatban Bódis József államtitkár a Hír TV-nek adott nyilatkozatában arról is beszélt, hogy az egyetemnek vannak a „vezetéssel, vezetőváltással kapcsolatos megoldandó feladatai.” Utóbbi mondat igazságtartalma erősen megkérdőjelezhető, elvégre az egyetem szenátusa tavaly november 29-én nyílt pályázat után, jogszerűen rektorjelöltnek állította Upor László egyetemi tanárt, akit azóta a minisztérium nem nevezett ki. Az államtitkár a nyilatkozatban említette az egyetemmel kapcsolatban gyakran ismételt, a művészet valóságában nehezen értelmezhető balliberális jelzőt, ami sokat elárul a döntéshozók változtatási szándékának valódi okairól.

A 155 éves Színmű elleni kultúr- és pártpolitikai támadássorozat tavaly ősszel kezdődött, amikor Gothár Péter rendező zaklatási ügye nyilvánosságra került. A rendező az egyetem tanára is volt, az ügy kirobbanásakor az intézmény etikai vizsgálatot indított, Gothár nem sokkal később távozott a tanári karból. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is reagált az ügyre, mondván: „a balliberális kulturális oldalon nem először tapasztalják, hogy a legérzékenyebb kérdésben a szavak és a tettek szemben állnak egymással.”

Bár az SZFE sok eszközt megragadott annak érdekében, hogy egyenrangú félként meghallgassák, országgyűlési képviselőknél lobbizott, közleményekben, televízió- és rádióinterjúkban tette nyilvánossá álláspontját, a Parlament Kulturális Bizottsága kérésük ellenére nélkülük tárgyalt június 9-én az alapítványi átalakulására vonatkozó törvényjavaslatról. A képviselők által benyújtott négy módosítás mindegyikét elvetette.

Ugyan a fenntartó minisztérium kiállt az egyetemi autonómia mellett, az SZFE vezetősége mégsem látja biztosítottnak azt. Az egyetem kivéreztetése ellen tiltakozott a hallgatói önkormányzat; több mint hétszáz volt hallgató – Alföldi Róberttől Deák Kristófig, Jordán Adéltól Pálfi Györgyig, Enyedi Ildikótól Mácsai Pálig, Kováts Adéltól Ónodi Eszterig –; visszautasították a kimondott és csak érzékeltetett vádakat jelenlegi doktoranduszok – köztük a Népszava munkatársa, Csákvári Géza – és szolidaritásáról biztosította őket a Magyar Filmművészek Szövetsége is.

Az Országgyűlés június 22-én szavaz a törvénymódosításról, amit jó eséllyel elfogadnak majd. A „balliberálisnak” titulált intézmények megváltoztatása nagy valószínűséggel része a 2018 júliusában Orbán Viktor miniszterelnök által Tusnádfürdőn meghirdetett kultúrharcnak, amely valójában tíz éve zajlik. Az áldozat az irodalmi élet, a színházak egy része, a filmtámogatások változó rendszere után nemcsak a művészeti felsőoktatás lesz. Hanem az ideológiai neveléstől szenvedő, szabad gondolkodásban már tízen-huszonévesen akadályozott fiatal művészek. És persze mi nézők, olvasók és hallgatók. Hacsak Prospero, a varázsló meg nem világosodik és szabadon nem engedi Arielt.

Robin Masters csúcsra tör A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet (MOME) felügyelő alapítvány kuratóriumának leendő elnöke Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál ügyvezetője lesz. Böszörményi a 2000-es években tűnt fel az UFI, a Madiner és a Jobbklikk blogok szerzőjeként, de volt a Nézőpont Intézet elemzője és a fideszes Tranztit-fesztivál szervezője is. A Jobbklikk annak idején Navracsics Tibor holdudvarát építette, 2010-ben nem volt meglepő, hogy Böszörményi-Nagy 26 évesen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) főosztályvezető-helyettese lehetett. Miután a Szabadalmi Hivatal által létrehozott Design Terminált a KIM alá rendelték, 2012-ben annak vezetőjévé tették. A Design Terminál kiemelt minisztériumi háttérintézményként működött 2016-ig, majd az állam ingyenesen Csák János üzletember, volt MOL-elnök és Böszörményi-Nagy tulajdonába adta – és továbbra is biztosította az évi több százmilliós támogatást. (A Design Terminálnak ekkor el kellett hagynia az Erzsébet téri műemléki buszpályaudvar épületét.) A cégnél olyanok is feltűntek, mint Lantos Csaba, Szabadhegy Péter. Csák János 2019 végén kiszállt. 2018–19-ben Böszörményi-Nagy egy másik cégén keresztül havi félmillióért adott tanácsokat a Miniszterelnökségnek. 2011-ben nagy megütközést váltott ki, hogy Robin Masters szerzői nevéna Mandiner blogon egy fiatal aktivista lányt közösülésre szólított fel .

Párhuzamosok találkozása? Magyarországon az SZFE-vel párhuzamosan Kaposváron folyik felsőfokú színházművészeti képzés 2003. óta, ekkor valósította meg Babarczy László akkori színigazgató régi álmát. Vidnyánszky Attila, a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház alapító igazgatója és művészeti vezetője a kétezres évek elejétől szeretett volna osztályt kapni a budapesti színművészetin, ám ezt Ascher Tamás akkori rektor megakadályozta. Vidnyánszky 2011-ben címzetes egyetemi tanár lett a Kaposvári Egyetemen, akit 2013. július 1-i hatállyal a Nemzeti Színház igazgatójává neveztek ki, és 2018-ban újabb öt éves, 2023-ig tartó megbízást kapott a teátrum vezetésére. 2016-ban Áder János köztársasági elnök egyetemi tanárnak nevezte ki Vidnyánszky Attilát, akinek neve mellett a dr. előtag nem szerepel, holott a törvény ezt feltételül szabta a kinevezéshez. A mostani, az SZFE-vel kapcsolatos változtatási szándékot sokan hozzák összefüggésbe Vidnyánszky ambícióival, ám ezt a főigazgató – aki a Magyar Teátrumi Társaság elnöke is – lapunknak határozottan cáfolta, miközben a teátrumi társaság térnyerési szándéka több momentumban tetten érhető – gondoljunk csak bizonyos színházak üzemeltetésére, vagy az arra való törekvésre.

A határon túlról is aggódnak Gáspárik Attila, a marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, a marosvásárhelyi Művészeti Egyetem volt rektora is nyílt levélben üzent a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatban, mégpedig Huszti Péternek, az Egyetemi doktori tanács elnökének. Huszti hosszú ideig tanított is a színművészetin, sőt rektor is volt. „Kedves Péter, mint a marosvásárhelyi művészeti egyetem díszdoktora, mint az egyik legszebb színházi karrier birtokosa, kérlek, vesd latba ismertségedet, kapcsolataidat, hogy elinduljon a párbeszéd a politikai hatalom és az egyetem között, a demokratikusan választott vezetés és a hallgatói önkormányzat tudása, tapasztalata, víziója láthatóvá váljon” – írja többek között Gáspárik Attila. A marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója lapunk kérdésére úgy fogalmazott: „Jelet akartam adni, hogy aggódunk egy páran a határon túlról is. Igaz, amikor kértem a kollégákat, hogy tiltakozzunk, egyedül maradtam.”

Egy láb helyett három

A fenntartói modellváltás úttörője a Budapesti Corvinus Egyetem volt, amely már tavaly július óta a Maecenas Universitatis Corvini vagyonkezelő alapítvány fenntartásában működik. A Corvinus-modell lényege, hogy az egyetem már nem költségvetési szervként működik, így nem vonatkoznak rá az államháztartási törvény szabályai, amelyek – legalábbis a kormány szerint – a működés és a külső, vállalati források bevonásának tekintetében sem kellően rugalmasak. Noha már korábban tudni lehetett, hogy több más egyetemre is hasonló sors vár, egyértelmű volt, hogy a Corvinus-modellt nem lehet egy az egyben „ráhúzni” a többi intézményre. A Corvinus esetében ugyanis az alapítványt tőkésítette az állam (főként Mol és Richter részvények osztalékából finanszírozzák az egyetemet), ám nincs annyi állami részvény, hogy ezt minden esetben megtegyék. A most „alapítványosított” egyetemeknél egy háromlábú finanszírozási modell lép majd életbe, amelyhez továbbra is az állam biztosít forrásokat. Lesz egy „hallgatói láb”, ami a hallgatói létszámokhoz kötődik; lesz egy „kiválósági láb”, amely a kutatásokat, művészeti tevékenységet veszi figyelembe; a harmadik pedig az infrastrukturális finanszírozás. Mindehhez az egyetemek egy hosszú távú (10-20 éves) keretszerződést és egy rövid távú (3-5 éves) finanszírozási szerződést is kötnek az állammal. Vagyis – bár nagyobb hangsúly kerülhet a saját bevételekre – a fenntartás forrásait javarészt továbbra is az állam biztosítja.

