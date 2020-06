Teljesen megnyithatnak a vendéglátóhelyek Párizsban

„Az idei nyár nem olyan lesz, mint a többi, és figyelnünk kell a járvány alakulására” – mondta Macron.

A járványügyi korlátozások újabb enyhítéseként Emmanuel Macron francia államfő bejelentette, hogy a párizsi régió vendéglátóhelyei hétfőtől már nemcsak a teraszaikon, hanem belső helyiségekben is fogadhatnak vendégeket. „A járvány elleni küzdelem nem ért véget, de örülök az vírus elleni első győzelemnek” – fogalmazott a köztársasági elnök vasárnap este a francia országos televíziókban a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos negyedik ünnepi beszédében. Az államfő közölte, hogy mostantól Franciaország egész területe a vírus terjedése szempontjából a kevésbé veszélyeztetett, zöld színnel jelölt övezetbe tartozik, ami a munkának a korábbiaknál is jelentősebb felvételét jelentheti a fővárosi régióban is, ahol a vendéglátóhelyek belső helyiségei is megnyithatnak, és a 14 év alattiaknak június 22-től ismét kötelező lesz iskolába járni.



„Ez nem jelenti azt, hogy a vírus eltűnt, és teljesen elengedhetjük magunkat. Még sokáig tiszteletben kell tartani a távolságtartás szabályait. Az idei nyár nem olyan lesz, mint a többi, és figyelnünk kell a járvány alakulására” – hangsúlyozta az elnök.

A kijárási korlátozások május 11-i első enyhítése óta az iskolások visszatérhettek a tantermekbe, de eddig nem volt kötelező bejárni az iskolákba. A középiskolák viszont az idei tanévben már nem nyitnak meg, az érettségik elmaradnak. A vendéglátóhelyek teljes megnyitását abban a négy, eddig veszélyeztetettebbnek számító régióban (a fővárosi agglomerációban és az északkeleti országrészben) – amelyet a kormány eredetileg csak június 22-re tervezte – napok óta követelték az ágazat képviselői. Az ország többi részein már június 2-án teljesen megnyithattak az éttermek és a kávéházak. Emmanuel Macron azt is megerősítette, hogy az idősotthonokban és a szociális intézményekben ismételten engedélyezett a látogatás.



„Teljesen visszatér a régi Franciaország. Nincs miért pirulnunk” – mondta Emmanuel Macron azoknak, akik a válságkezelés miatt bírálják a francia kormányt, elsősorban a kezdeti maszk- és teszthiány miatt.

Úgy folytatta:



„Büszkék lehetünk arra, ami tettünk és a hazánkra is. Természetesen ez a megpróbáltatás rávilágított hiányosságokra, problémákra, más kontinensektől való függőségünkre bizonyos termékek beszerzését illetően, szervezési komplikációkra, a társadalmi és területi egyenlőtlenségeinkre. Szeretném, ha levonnák minden következtetést mindabból, amit együtt átéltünk”

Emlékeztetett arra, hogy a kormányzat 500 milliárd eurót költött el az általános karantén alatt a gazdaságvédelmi intézkedésekre, egyebek mellett a magánszektorban több mint 12 millió teljes vagy részeleges kényszerszabadságra küldött munkavállaló fizetésének átvállalásával. Azt is jelezte, hogy nem lesz adóemelés a megnövekedett állami kiadások kompenzálására.



„Az egyetlen válasz az, hogy tartós és erős gazdasági modellt hozzunk létre, többet dolgozunk és termelünk azért, hogy ne függjünk másoktól”

– hangsúlyozta a francia elnök, miközben a jegybank rekordméretű, mintegy 10 százalékos gazdasági visszaesést és több mint 10 százalékos munkanélküliséget jelez előre az idei évre. Franciaország a koronavírus-járvány egyik fő európai gócpontja:



vasárnap estig 29 407-en vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, de az elmúlt héten ötven alá csökkent a napi halálozások száma.

Kórházban jelenleg 10 881 fertőzöttet ápolnak, ami 28-cal kevesebb, mint 24 órával ezelőtt, közülük 869-en szorulnak lélegeztetőgépre. A március 17-én kihirdetett általános karantén napján 699-en voltak lélegeztetőgépen, a járványnak a három héttel későbbi tetőzésekor több mint 7 ezren, de azóta napról napra csökken a kórházi betegek száma, a járványügyi korlátozásokat május 11. óta fokozatosan oldja fel a kormány. A kórházi betegek háromnegyedét továbbra is a Párizs körüli Ile-de-France, valamint az ország északkeleti régióiban ápolják. A március 1. óta regisztrált fertőzöttek száma 157 220, közülük több mint 100 ezren kerültek kórházba és 18 ezren voltak intenzív osztályon, csaknem 73 ezren pedig gyógyultan távoztak a kórházakból, de az elmúlt 24 órában még mindig 407 új esetet tártak fel.