Még a beruházó sem tudja, hogy fog kinézni a 78 milliárdból épülő népligeti csarnok

Június 15-én, vagyis ma hallgatja meg a Fővárosi Törvényszék (FT) elnöki posztjára pályázó mindkét jelöltet az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke – tudta meg a Népszava.

Senyei György a két aspiráns – Fazekas Sándor és Tatár-Kis Péter – személyes meghallgatása után várhatóan ma döntést is hoz az FT elnöki posztjáról. Beszámoltunk róla, az FT-nek több mint két éve nincs rendes, hat évre kinevezett elnöke, a posztot 2012-18 között már betöltő Fazekas Sándor hiába pályázott kétszer is egyedüliként – az összbírói értekezlet kétharmados támogatásával –, az OBH előző elnöke, Handó Tünde mindkét pályázatot eredménytelennek nyilvánította. Ezután Handó előbb a korábban plágiumbotrányba keveredett Polgárné Vida Juditot, tavaly nyáron pedig – egy újabb eredménytelen pályázat után – a Balassagyarmati Törvényszék megbízott elnökét, Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár sógorát, Tatár-Kis Pétert bízta meg egyéves határozott időre az FT vezetésével. A mostani pályázatot már az OBH új elnöke, Senyei György írta ki február közepi határidővel, ám a járványhelyzet miatt az FT pályázatokat véleményező összbírói értekezletét csak múlt hétfőn, június 8-án tudták megrendezni a Fradi-pályán. Az összbírói fórum csekély többséggel (51,46 vs. 49,4 százalékos arányban) Tatár-Kis pályázatát támogatta Fazekaséval szemben. A meghallgatás után Senyeinek több lehetősége is van: legvalószínűbb, hogy kinevezi a bírák többsége által támogatott Tatár-Kist, de dönthet Fazekas mellett is, ekkor azonban az Országos Bírói Tanács (OBT) egyetértésére van szükség, hiszen eltér a bírák véleményétől. De dönthet úgy is, hogy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot, ahogyan korábban elődje, Handó tette. Sok bíróban megütközést váltott ki, hogy a Groupama Arénabeli beszédében Tatár-Kis azt mondta, sem a saját nevében, sem az FT bíráinak képviseletében nem írta alá azt a tavaly novemberi levelet,az Alkotmánybíróságra távozó Handónak. Tatár-Kis azt állította, a levelet nem látta, nem írta alá, s amikor az készült, Stockholmban volt képzésen. Ugyanakkor a levélen jól láthatóan ott szerepel az aláírása, s korábban – legalábbis nyilvánosan – nem jelezte, hogy nem írta alá az iratot. Az ellentmondást feloldandó még június 9-én kérdésekkel fordultunk Tatár-Kis Péterhez (TKP), aki június 12-i válaszában – hosszan idézve az információs törvényt – arra kérte lapunkat, pontosítsuk, mely az FT működésével kapcsolatos adatok kiadását kérjük, de az ellentmondás nem tisztázta. Ezután lapunk megismételte kérdéseit, amelyek a következőek: „Hogyan került TKP aláírása a dokumentumra? Ha nem TKP, akkor vajon ki írta alá a nevében az iratot? Jelezte-e TKP tavaly november, tehát a levél nyilvánosságra kerülése óta bármilyen bírósági fórumon (a Fővárosi Törvényszéken, az Országos Bírósági Hivatalban), hogy neve "jogtalanul" szerepel az iraton? Tett-e bejelentést, feljelentést az ügyben TKP, hiszen aláírását ráhamisították egy iratra? Ha TKP már jelezte, illetve bejelentést tett az ügyben, annak volt-e érdemi következménye? S végül: ha a június 8-i fórumon ismertette elsőként, hogy nem írta alá az ominózus levelet, miért várt több mint fél évet ennek közlésével?” Az ügyben megkerestük az ORFK-t is. Egyelőre várjuk a rendőrség válaszát, érkezett-e hozzájuk a levéllel kapcsolatos be-, illetve feljelentés.