Mert a szegénység sorainak nincs vége - ételosztás, második nap

Miután kiseprűzték a belvárosból, az ételért állók sora nem lett rövidebb, csak kevésbé van szem előtt a Népligetben. Az első nap után a második is nagyon sűrű lett, áradtak a rászorulók, hogy az Ételt az Életért Alapítvány ebédje és élelmiszercsomagja legalább egy kicsit könnyebbé tegye a karácsonyt.