A főpolgármester uniós forrásokra számít, és a három évvel ezelőtti ötletpályázatra hivatkozik, amelyen egyik terv sem aratott osztatlan sikert.
A Krisna-tudatú hívők három nap alatt 3400 adag ételt és csomagot osztanak ki a Népligetben tartott hagyományos karácsonyi szeretetlakomán.
A tehergépjárműveknek marad a 12 tonnás korlátozás.
Nagy volt az érdeklődés a Népliget megújítását célzó folyamat újabb stációját jelentő tájépítészeti ötletpályázaton, de a beérkezett pályamunkák közül végül egyik sem aratott osztatlan sikert. A megújítás évtizedekig fog tartani, a költségeket egyelőre felbecsülni sem lehet.
Mintha fekete lyuk nyelte volna el a csillagászati előadásairól híres létesítményt.
Február 20-tól a városközpont felé csak egy sávon lehet haladni a hídon. A Dél-Pest felé vezető oldalon továbbra is mindkét sávon lehet közlekedni.
Sokan vannak bajban.
A feltételezett elkövetőt a rendőrök két órán belül elfogták, elszámoltatása folyamatban van.
A gyanúsított állítása szerint egész nap drogozott, ivott és semmire sem emlékszik.
A főpolgármester szerint ebben a körben tájépítészeti ötleteket várnak a város legnagyobb zöldfelületi rehabilitációjához.
A vádhatóság felfüggesztett börtönt adna a férfinek.
Közveszéllyel fenyegetés bűntett alapesetben 3 év, köznyugalmat súlyosan zavaró esetben 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A BKK szerint az évek óta halogatott fővárosi közúti munkálatok miatt kell korlátozni a forgalmat.
A jótékonysági akciót ezúttal India függetlenségének 75. évfordulója alkalmából szervezték meg.
A főváros legnagyobb közparkja egyben a legrémisztőbb is,
Korábban a beruházó sem tudta megmondani, milyen lesz az összkép, a kézilabda-szövetség fideszes elnöke viszont a jövőbe látott.
November közepéig végezni kell a munkával, addig elkészülnek a látványtervek is.
Miután kiseprűzték a belvárosból, az ételért állók sora nem lett rövidebb, csak kevésbé van szem előtt a Népligetben. Az első nap után a második is nagyon sűrű lett, áradtak a rászorulók, hogy az Ételt az Életért Alapítvány ebédje és élelmiszercsomagja legalább egy kicsit könnyebbé tegye a karácsonyt.
A két férfi „ellenőrzésre” kért el több mint 660 ezer forintnyi kanadai dollárt, a pénz azonban náluk maradt.
A baleset a Könyves Kálmán úti kereszteződésben történt, lezárták a belső forgalmi sávokat.
A rendőrök perceken belül elfogták az ittas férfit.
A rendőrség szerint nem merült fel gyilkosság gyanúja.
A négyfős társaság egy magatehetetlen, részeg nő kiszolgáltatott helyzetével élt vissza.
A női ruhát viselő fiú egy részeg sértettet fosztott ki társaival a Népligetben: mikor lebuktak, még félholtra is verték az értékeit visszakérő férfit.
A rendőrség elfogta azt a férfit, akit a budapesti Népligetben tavaly októberben elkövetett gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak - jelentette be a budapesti rendőr-főkapitány pénteki sajtótájékoztatóján.
A rendőrök elfogták a tavaly ősszel a Népligetben holtan talált háromgyermekes édesanya, S. Erzsébet (†40) feltételezett gyilkosát.
A 3-as metró novemberben induló felújításának előkészítése miatt változik a forgalmi rend vasárnaptól a Nyugati téren és a Népligetnél - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.