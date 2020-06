Balatoni pizzériát reklámozott Facebook-oldalán Szijjártó

November közepéig végezni kell a munkával, addig elkészülnek a látványtervek is.

Felirat nincs kint, hogy mi épül, de a hírekből tudni lehet, hogy ez az egyik legnagyobb sportberuházás zajlik a Népliget mellett. A 12,5 ezres Papp László Arénánál is nagyobbra, 18 ezresre tervezett sportcsarnok vázát kétméteres, fekete lemezkerítés rejti az avatatlan szemek elől, így csak a készülő óriási épület pillérei láthatóak. Mivel a kerítésen még látványterveket sem akasztottak ki, a 444.hu megpróbált utánajárni, hogy a 78 milliárdos költségvetésűre becsült multifunkciós csarnok hogyan fog kinézni. Kérdéseket küldtek a Budapest Fejlesztési Központnak, a központ válaszából az derült ki, hogy még látványtervek sincsenek – annyira kell ugyanis sietni a beruházással, hogy erre csak később jut idő.

„A határidő tartása érdekében kiemelten fontos, hogy a kivitelezési munkálatok folyamatos haladjanak. A Fővállalkozó ezért – a megkötött szerződésnek megfelelően – már a kivitelezés kezdete óta, a modern, rövid határidőkkel dolgozó építőiparban gyakori, úgynevezett design&build konstrukcióban, azaz »gördülő tervezéssel« végzi a munkát.



„Ez az építkezés jelen fázisában azt jelenti, hogy a helyszíni kivitelezés előrehaladása mellett párhuzamosan zajlik a homlokzat külső jegyeinek, azaz a látványterv markáns, meghatározó elemének véglegesítése.”

A végleges terv és a hozzá tartozó látványtervek 2020 második fél évében kerülnek leszállítása, a végleges látványterveket ezt követően tesszük közzé.” – írta a BKF.

A sietség indokolt is, a csarnok építési határideje ugyanis 2020. november 15. lesz. 2022 januárjában már ez az egyik beígért helyszíne a közös magyar–szlovák férfi kézilabda Európa-bajnokságnak – jegyzi meg a hírportál.

A kormány egyébként – miközben 6 milliárd forintos huzavona megy a Lánchíd felújításáról – így indokolta a (most) 78 milliárd forintos szupercsarnok felépítését: „Az új multifunkciós csarnok megépülésével Budapest és Magyarország is jól jár. A beruházásnak köszönhetően a létesítmény közvetlen környezete is megújul, a több mint 15 hektáros, éveken át gondozatlan, elhagyatott terület rendezetté válik, Ferencváros és Budapest új zöldfelülettel, élménycentrummal bővül.”