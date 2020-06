Az ország mindenkié, nem lehet kisajátítani – Kedvezményes üdülési lehetőségre vonatkozó javaslatot nyújtott be az MSZP

„Bízom benne, hogy a magyar Országgyűlés a nyilvánvaló fideszes többség ellenére tárgysorozatba veszi és érdemi döntés fog születni ezzel kapcsolatosan” – mondta Molnár Zsolt.

– Az elmúlt hónapok nehéz helyzete alapján a kormány úgy döntött: sok tíz-, százmilliárd forintot különít el, hogy Magyarország turizmusa, idegenforgalma helyreálljon, és elsősorban külföldi vendégek számára minél csábítóbb legyen ez az ország. Ez a cél önmagában még elfogadható lenne, de figyelemre méltó, hogy az eddig szétosztott 84 milliárd forintot csak a kormányközeli vállalkozók és kormányközeli szálláshelyek nyerték el – mondta Molnár Zsolt hétfői sajtótájékoztatóján. Az MSZP pártigazgatója, budapesti elnöke hozzátette, a következő egy-két évben újabb 90 milliárd, és a következő tíz évben 600 milliárd kerül szétosztásra közpénzekből, vissza nem térítendő támogatásként. A mi adóforintjainkból fejlesztik kormányközeli vállalkozók a magyar turizmust – hangsúlyozta. Fel kell tenni néhány észszerű kérdést – mondta Molnár Zsolt, és kiemelte,



az ország mindenkié, nem lehet kisajátítani csak egy szűk kör számára,

vajon rendjén van-e hogy ennyi adóforintot kizárólag erre a célra fordítanak, pláne, ha előre lehet tudni, kik nyerik ezeket a pályázatokat.

Ezért Tóth Bertalan MSZP-elnökkel hétfőn közös törvényjavaslatot nyújtott be, mely a vissza nem térítendő támogatások esetén 50 százalék értékig a szálláshelyek számára kötelezővé teszi, hogy a vissza nem térítendő támogatás 50 százalékát a családok számára vendégéjszakaként a következő 10-15 évben bocsássa minden magyar család rendelkezésére. Fontos, hogy ne csak külföldi, hanem belföldi turizmus is legyen, ne csak a kiváltságosok jussanak el a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz – hangsúlyozta. Azt is javasolják, hogy jöjjön létre egy nemzeti üdültetési alap, mely a mindenkori, családtámogatásért felelős miniszter irányítása alatt, nyilvánosan megpályáztatja ezeket a vendégéjszakákat. Javaslatuk szerint 10 százalékos önrésszel lehetne pályázni ezekre a szálláshelyekre. Kiemelte: a Kisfaludy-terv azt mutatja, hogy még jó egy évtizedig újabb milliárdok, tízmilliárdok kerülnek ebbe az ágazatba. Javaslatuk szerint 10-15 évre elosztva a szálláshelyeknek időarányosan, minden hónapra lebontva kell ezeket a vendégéjszakákat felajánlani a nemzeti üdültetési alap számára. Magyar családok tömegei voltak, akik küzdöttek a járvány-veszélyhelyzet során, az egészségügyben, a szociális ágazatban, az oktatásban, a rendvédelembe, a magyar honvédségnél – sokszor a saját életüket veszélyeztetve is küzdöttek a járvánnyal szemben. Ezért az első 1-2 év üdültetésénél különös előnyt élvezhetnek azok a családok, ahol a családfenntartók részt vettek ebben a küzdelemben. Előnyt fognak élvezni a nagycsaládosok, a fogyatékkal élő gyermekeket nevelők, az egy kereső családban élők és azok, akik valamilyen oknál fogva nem juthatnak el nyaralni. „Bízom benne, hogy a magyar Országgyűlés a nyilvánvaló fideszes többség ellenére tárgysorozatba veszi és érdemi döntés fog születni ezzel kapcsolatosan, hiszen ne feledjük: ahogy a közpénz mindenkié, úgy ezek a szálláshelyek, ezek a szállodák és ezek a természeti értékek is közös kincseink” – mondta Molnár Zsolt.