Függönyben, de újra megölelhetik hozzátartozóik egy idősotthon lakóit Brazíliában

Átlátszó, műanyagba bújva, biztonságosan tarthatják karjaikban szeretteik egy Sao Paoló-i idősotthon lakóit.

„Ölelőfüggönyt” használnak a biztonságos kapcsolattartáshoz egy brazil idősotthonban. A kreatív megoldás lehetővé teszi, hogy a hozzátartozóik a vírusveszély ellenére is megölelhessék a koronavírus által leginkább veszélyeztetett idős embereket – írta az AFP . A műanyagból készült függöny zsebekkel és egy fekete vállkesztyűvel is rendelkezik, amelyekbe bújva az idősotthon lakói és a látogatóik hónapok után végre megölelhetik egymást.

„Már nagyon hiányzott” – mondta a 68 éves Silvio Nagata, miután hosszan megölelte 76 éves nővérét, Luiza Yassukót. „A járvány miatt nem tudtam meglátogatni őt, annál is inkább, mert a korom alapján én is a veszélyeztetett csoportba tartozom. Ez egy nagyszerű módszer, hogy a karjaimban tarthassam végre. Tizenketten vagyunk testvérek, lényegében ő volt az anyám, nem ment férjhez, hogy vigyázhasson ránk” – osztotta meg Nagata.

A Sao Paolóban lévő idősotthon ápolói minden használat után gondosan fertőtlenítik a függönyt. „Amikor láttuk, hogy a világjárvány sokáig tart, próbáltunk biztonságos módot keresni arra, hogy a hozzátartozók megmutathassák a lakóinknak, gondolnak rájuk” – mondta Mairo Martins, az intézmény egyik munkatársa.

Az érintés és az ölelés nélkülözése, amelyre a világjárvány kényszerítette az embereket, nemcsak fájóan tud hiányozni, hanem a kutatások szerint az immunrendszer működését, a fertőzések megelőzését szolgáló védekezőképességet is ronthatja. Mint megírtuk , az érintés biológiai szükséglet, az agy és az idegrendszer számára – is – kellemes élmény nélkülözésekor romlik a pszichés és érzelmi állapot. Hiányában úgynevezett bőréhség alakul ki. Érintés hatására az idegrendszer lelassul, csökken a pulzusszám és a vérnyomás, csökken a kortizol nevű stresszhormon, viszont oxitocin nevű boldogsághormon termelődik, amely enyhíti a fájdalmat, javítja a közérzetet. Remélhetőleg a műanyagfüggönyön keresztüli, közvetlen érintés nélküli ölelés is elindítja ezeket a jótékony folyamatokat.