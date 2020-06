Ha kérték, ha nem, Orbán Viktor segít az Audinak

17 milliárd közelébe nőtt tavaly az állami Paksi Atomerőmű nyeresége, amit anyacége, az MVM teljes egészében kivont osztalékként.

2019-ben másfél milliárddal 17 milliárd közelébe nőtt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyeresége - derül ki a társaság által leadott beszámolóból. Ez az elmúlt hat év távlatában rekordnyereségnek számít, bár a nukleáris áramtermelő 2008 és 2013 között zsinórban ennél is nagyobb profitokkal örvendeztette állami gazdáját, az MVM-et. Az anyacég az elmúlt évekhez hasonlóan az eredményt osztalékként ezúttal is teljes egészében kivonta. Az árbevétel mintegy 7 százalékkal 186 milliárd közelébe emelkedett. A növekmény mintegy fele áremelésből, a másik fele pedig az eladások bővüléséből származott. Ha elosztjuk az általuk termelt áram mennyiségét ebbéli árbevételükkel, 2018-ra 10,88, tavalyra pedig 11,28 forintos kilowattóránkénti ár adódik. Ez némiképp furcsa, mivel a piaci áramárak ezalatt éppenséggel estek. Mindazonáltal ezzel a hazai, hagyományos áramtermelési módok közül továbbra is a nukleáris számít a legolcsóbbnak. A villamos energiát a társaság kizárólag anyacégének, az MVM-nek értékesíti egy 2022 végéig érvényes szerződés keretében. Ezt az áramot az MVM jórészt a lakosságot ellátó térségi szolgáltatóknak adja el. A paksi atomerőműnek a hazai össztermelés közel 36 százalékát adó tavalyi, 16,3 terawattórás termelése februári közleményük szerint újabb termelési csúcsnak számít. Éves jelentésükből az is kiderül, hogy több milliárdot kaptak Paks II fejlesztőcégétől telkekért és műszaki függetlenítési feladatokért. A Paks II-es fejlesztést végző orosz Roszatom munkatársaira az érvényes beutazási eljárásrend illetve a hatályos munkavállalási szabályok vonatkoznak - közölte Szél Bernadett írásbeli kérdésére pénteken Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. A független képviselő azt tudakolta, hogy pontosan hány tisztviselő és családtag érkezett Magyarországra az orosz cég budapesti irodája megnyitása kapcsán, milyen feladatot végeznek és milyen nemzetbiztonsági ellenőrzésen estek át. Míg Szél Bernadett szerint az előkészítés "egy helyben topog", Süli János szerint az jó ütemben halad. A létesítési engedélykérelmet az előzetes terveknek megfelelően hamarosan benyújtják - közli a miniszter, változatlanul kiállva a beruházás hasznossága mellett.