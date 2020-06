Az építőipart mérsékelten viselte meg a járvány

És garanciával értékesíti tovább azokat.

Hétfőtől eladhatjuk a használt bútorainkat az IKEA-nak, hogy aztán a cég tovább értékesítse őket garanciával együtt az áruház weboldalán, írja a 444.hu . A Bútorok második élete program Csehországban és Szlovákiában már 2017 óta fut, és mostanra több mint 11 ezer bútort sikerült újra eladniuk. Ha van egy felesleges IKEA-ban vásárolt bútora, akkor előbb le kell fotóznia a terméket és termékleírást készíteni, ezután feltöltenie az IKEA weboldalára. Miután a vevőszolgálat elbírálta a bútor használhatóságát, árajánlatot ad a tulajdonosnak, ami nagyjából az eredeti ár 30 százaléka, de ha jobb állapotú és viszonylag új a termék, akkor ennél több is lehet. A kisebb karcolások és sérülések nem kizáró okai a visszavételnek. Ha az eladó elfogadja az árajánlatot, akkor a bútort az IKEA-ba kell szállítania, ahol egy ajándékkártyán kapja meg a felajánlott összeget, amit valamelyik IKEA áruházban vásárolhat le. Az így leadott használt bútorokat az IKEA vásárlói a leértékelési osztályon vehetik meg és a termékekre egy év garanciát is kapnak. Az áruház azonban higéniai és logisztikai okok miatt nem minden bútort vált vissza. Többek között vissza lehet vinni a kanapékat, foteleket, kültéri bútorokat, ágykereteket, míg a matracok, konyhaszekrények, elektromos készülékek nem kerülhetnek be az újrahasznosítási körbe.