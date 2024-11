Csak a profik maradhatnak

A jelenleginek a töredékére szűkülhet, vagy akár meg is szűnhet az uniós közvetlen földalapú támogatás. Egyre jobban felerősödik azoknak hangja, akik azt követelik Brüsszelben, hogy a termelés támogatása helyett a vidékfejlesztésre költsék el a közösség forrásait. Emiatt bealkonyulhat a piacképtelen gazdaságoknak, de azok is csalódhatnak, akik most - kormánypárti hátszéllel - hosszú futamidejű állami földbérleti joghoz jutottak.