Rommá tört Audi: focista érkezett meg igen nagy sebességgel az áruszállító kisbuszba

Akkora a kráter, hogy egy autó is eltűnhetett volna benne.

Egy autót is elnyelhetett volna, akkora gödör keletkezett, amikor beomlott az út vasárnap délután Debrecenben – számolt be az RTL Klub Híradója. Egy 50 köbméteres lyuk tátong most a várost átszelő főútvonalon, miután tönkre ment egy 40 centiméter átmérőjű vízvezeték tömítése. Legalább egy hete szivároghatott a víz a felszín alatt. A heves esőzések pedig tovább rontottak a helyzeten. Egy autó túlzás nélkül eltűnhetett volna benne, de szerencsére a beomláskor nem járt arra kocsi. A vízvezeték egy hete szivároghatott. A vízművesek tovább bontják az aszfaltot, ezért a kráter még szélesebb lesz, mivel egy mélyebben lévő szennyvízcsatornához próbálnak hozzáférni. Attól tartanak, hogy azzal is gond lehet. Ányos József, a Debreceni VÍzmű Zrt. vezérigazgatója a csatornának elmondta, hogy a nagy esőzések miatt fellazultak a talajrétegek, és a felszíni járműforgalom hatására megmozdulhatott a talaj. Ez okozhatta a meggyengült tömítő idom tönkremenetelét. A gödör most két sávot foglal el.