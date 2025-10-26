Az utcán összeesve halt meg egy volt NBI-es focista

Felföldi Csabára az utcán találtak rá hétfő délelőtt, de már nem tudtak rajta segíteni. A 38 éves labdarúgó legutóbbi klubja a BLASZ I-ben szereplő Pestszentimre volt. Korábban négyszer pályára lépett az NB I-ben, a Siófok színeiben - írja a Ripost. A tragikus hirtelenséggel elhunyt játékos tiszteletére gyertyás megemlékezést tartottak hétfő este a klub székházánál.