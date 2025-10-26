Egyikük egy helyi futballcsapatban játszott. A Szentlőrinc SE gyászszünetet tartott az emlékére a meccsén.
Továbbra is brutálisan lép fel a hatalom.
A fiatal játékos az edzés második felében minden előjel nélkül összeesett és elvesztette az eszméletét.
A budapesti sorozatcsaló férfi azt hazudta, hogy lerobbant az autója és nem tudja kifizetni az autómentőt.
A két sofőr egymásra mutogat.
Kokorin másfél évet, Mamajev pedig egy év, öt hónapot kaphat.
A fiatal sportoló két hete lett rosszul csapata mérkőzése közben, már önállóan lélegzik - adta hírül a Semmelweis Egyetem.
Az autópályán lőttek rá a Németországban született, de kurd származású focistára, Deniz Nakira - írja a Die Welt nyomán a 24.hu. A 28 éves sportoló az A4-es autópályán Düren közelében haladt, a lövéseket a mellé húzódó fekete autóból adták le.
Az életveszélyes sérülést okozó támadás tavaly október végén történt a Gyöngyöshalász–Gyöngyöstarján U19-es labdarúgó csapatok közötti mérkőzésen.
Felföldi Csabára az utcán találtak rá hétfő délelőtt, de már nem tudtak rajta segíteni. A 38 éves labdarúgó legutóbbi klubja a BLASZ I-ben szereplő Pestszentimre volt. Korábban négyszer pályára lépett az NB I-ben, a Siófok színeiben - írja a Ripost. A tragikus hirtelenséggel elhunyt játékos tiszteletére gyertyás megemlékezést tartottak hétfő este a klub székházánál.
Mérkőzés közben rosszul lett a futballpályán a gyenesdiási sportkör 27 éves játékosa, akit a helyszínen újraélesztettek, a kórházban azonban nem sokkal később meghalt - közölte a zalaifoci.hu információja alapján a Zalai Hírlap online kiadása.
"Aggasztóan rosszak" a profi futballisták fogai, ami ronthat a pályán nyújtott teljesítményükön is - derült ki egy friss brit kutatásból.
67 évesen meghalt Siklósi János, az MTK egykori bajnoki bronzérmes futballistája - írja az MTK honlapja.
Kővel találták fejbe a Legia Warszawa labdarúgóját, Ondrej Dudát az Európa Liga-selejtező 3. fordulójában az albán Kukesi otthonában.
A hétvégi Galgóc-DAC szlovák bajnoki ifimérkőzés után meghalt Érsek Zsolt, a dunaszerdahelyiek 15 éves labdarúgója - írja az Origo.
Halálos autóbalesetet szenvedett Junior Malanda, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő VfL Wolfsburg 20 esztendős belga játékosa.