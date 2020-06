A kormány makacsul hallgat és átnéz azokon, akik a járvány fontvonalában küzdöttek

Nem működik a gödi önkormányzat nélkül a tőlük elcsatolt különleges gazdasági övezet, mert a hétköznapi gondok megoldására a megyei önkormányzatnak, a terület új tulajdonosának nincsenek emberei – ez a helyi vezetés napi tapasztalata. A városnak menekülést kínált volna, ha az április közepén született jogszabály az eredeti június 15-i határidővel elvesztette volna hatályát, a Magyar Közlöny szombati számában azonban megjelent a módosítás, ami a veszélyhelyzet végéig kitolja az érvényességét, s közben ma minden bizonnyal elfogadja a parlament az összes tervezett övezetre vonatkozó jogszabályt is. A kisváros polgármestere a Népszavának elmondta, készen álltak a beadványokkal, hogy például a földhivatalban kezdeményezzék az elvett területek újbóli önkormányzati tulajdonba adását, mert számtalan bajt kellene orvosolniuk a Pest megyéhez került utakon. Balogh Csaba elsőként egy eldugult csatornát említett tegnap, amiből a szennyvíz a közútra folyt, de traffipaxot is rendelni akartak, mert egy szakaszon általános a megengedett sebesség átlépése. Ilyen napi ügyek intézésére szerinte a megyei önkormányzatnak nincs kapacitása. A város ellenzéki vezetője úgy fogalmazott, politikai felelősség kérdése, hogy a lakossági panaszokra megoldást keressenek, így természetesen kihívták a Duna Menti Regionális Vízmű munkatársait, de a cég a számlát a megyének nyújtja majd be. Ráadásul az új törvényhez benyújtott egyik módosító javaslat kénytelen kimondani, hogy a most épülő új utak a települések tulajdonában maradnak, ami Balogh Csaba szerint a Samsung telephelyéhez vezető új déli bevezető út néhány méteréről szól. Erről az innovációs tárca és az építtető NIF Zrt. szintén a helyi önkormányzattal tárgyal, mert a megyénél nincs erre sem elég ember.