Napokig rommá ázik még az ország, talán a kár kevesebb lesz

Az elmúlt napok viharai miatt akár egymilliárdos kifizetésre is számíthatnak a biztosítók.

A hét első felében, ha nem is olyan nagy erővel, mint az elmúlt napokban, de folytatódhat a záporokkal, zivatarokkal tarkított viharos időjárás – tartalmazza az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) honlapján olvasható előrejelzés. Kedden a nap első felében még többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak helyenként és rövid időre szakadozhat fel a felhőtakaró. Délutántól azonban gomolyosodik a felhőzet, és a legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap. Riasztást keddre nem adtak ki, de több helyen valószínű eső, zápor, az ország keleti felében zivatar is. A Dunántúlon az északnyugati szelet kísérhetik élénk, olykor erős lökések. Intenzívebb záporok, zivatarok környezetében erős, akár viharos lökés is. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 21 és 27 fok, az éjszakai pedig 12 és 17 fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Ez a hőmérsékleti tartomány egyébként az egész hétre jellemző lesz.



A hétvégére már javuló időben sem várható melegebb 28 foknál – derült ki az OMSZ előrejelzéséből.

Szerdán és csütörtökön előbb egyaránt felhős idő, majd felszakadozó felhőzet mellett hosszabb-rövidebb idejű napsütés várható. Ugyanakkor a keddihez hasonlóan eső, zápor, sőt a keleti országrészben zivatar, felhőszakadás is lehet. Az északnyugati szél mindkét nap helyenként megélénkülhet, megerősödhet. Pénteken megkezdődik a javulás: a többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés. Napközben már csak szórványos zápor, zivatar várható, ilyenkor azonban az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hasonlóan alakul majd a hétvége is, szombaton ugyancsak órákra kisüt a nap, zápor, zivatar pedig elszórtan valószínű. Vasárnap hasonló időjárással telhet majd el, de már ismét erősebb lesz a felhősödés.

Katasztrófát okozhat a természeti csapássorozat



A hétvégén tapasztalt szélsőséges időjárás, az egymásba érő extrém viharok miatt a hazai biztosítási szakma rekordkárokra és kimagaslóan magas kártérítési összegre készül – írja a portfolio.hu. A portálnak Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz cég szakértője azt mondta, hogy kimagaslóan sok, akár 1 milliárd forint is lehet majd az egy hónap alatt kifizetett kártérítési összeg. A CLB értékesítési és kommunikációs szakértője arra is felhívta a figyelmet:

„Ha több napon keresztül sorozatban újabb és újabb pusztító zivatar csap le ugyanarra az ingatlanra, akkor azt minden egyes alkalommal külön be kell jelenteni a biztosítónál, mert csak így lehet teljes a kártérítés.”

Ahány vihar, annyiféle kár rakódhat a korábbira, s ezek mindegyikéről tudnia kell a biztosítónak, hogy az esetleges különbözeti károkat is ki tudja fizetni. A CLB modellezett egy természeti katasztrófát, amelyben levezette: tragikus mértékű kárt okozna az, ha az eddig viszonylag egyenletesen elosztva érkező nyári viharok – tomboló széllel, felhőszakadással, jégveréssel, villámlással – egy-két hét leforgása alatt koncentráltan zúdulnának az országra, azon belül is visszatérően egyetlen településre. Mindez eddig nem tapasztalt kihívás elé állítaná a biztosítókat, a kárszakértőket, a helyreállítással foglalkozó iparosokat, de legfőképpen a károsult családokat.