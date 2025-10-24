Derecskén egy kétszáz négyzetméteres rendezvénysátrat kaptak fel az elemek.
Akit a szabadságáról rendeltek be, az dupla annyit kap – jelentette be Lázár János.
Csaknem tizenegyezer helyszínre kellett vonulniuk a tűzoltóknak.
Az építési és közlekedési miniszter szerint a Debrecen térségét sújtó vihar olyan erejű volt, hogy akadt vonat, amelynek utasai órákat vártak a nyílt sínpályán, mire értük jött a mentesítő járat vagy a pótlóbusz.
A kedd délutáni újabb vihar miatt Hajdú-Bihar vármegye 16 településén se víz, se áram nem volt. Szerda kora reggelig 9752 káresetről érkezett bejelentés az országban.
Ma délután három óráig az ország területéről összesen 8 344 káreseményről érkezett bejelentés. A szél megbontotta az egyik rendőr-főkapitányság tetejét, az Országos Mentőszolgálat épülete előtt pedig fa dőlt az útra.
Erről Karácsony Gergely főpolgármester számolt be a közösségi oldalán.
A kár jelentős, de szerencsére személyi sérülés nem történt.
A kormányfő tájékoztatása szerint az áramszolgáltatók munkatársai folyamatosan dolgoznak a hibák elhárításán.
Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád-Csanád, Pest vármegyében, a fővárosban, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ma is folytatódik a viharkárok felszámolása.
A kormányfő tájékoztatása szerint még tegnap 22 óra körül is több százezer háztartásban volt áramkimaradás.
A vihar miatt az ország keleti felén is hatalmas a káosz, sok helyen leállt a vonatközlekedés, miközben az MVM 150 ezer ügyfelénél megszűnt az áramszolgáltatás, ennek következtében Pest megyében a vízellátás akadozott, az E.ON szolgáltatása is sok helyen szünetelt.
A Balatonnál 130 kilométer per órás sebességű széllökéseket is mértek, a katasztrófavédelemnek több mint ötszázszor kellett beavatkoznia a kidőlt fák okozta károk elhárítására. A vonatközlekedés most a vihar miatt állt le a balatoni szakaszon, egy időre lezárták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret, jelentős késésekre figyelmeztet a Budapest Airport.
Az Egyesült Államok délkeleti részét ért viharkárok mértéke meghaladja az 50 milliárd dollárt.
Szombaton a legtöbb segítségre az ország nyugati felén volt szükség.
Leginkább viharkárok miatt hívták a tűzoltókat, de az áradások miatt is többeknek el kellett hagyniuk az otthonukat.
A károk elhárításán jelentős területen dolgoznak a tűzoltók.
Többek között Dunakeszi környékéről, Székesfehérvárról, a Balaton mellől és a fővárosból érkeztek bejelentések a tűzoltókhoz.
Már nem tudtak rajta segíteni.
Vízzel elárasztott házak, az áramszünetben leolvadt hűtőszekrények és tönkrement háztartási gépek – óriási kárigényekkel bombázzák a napokban a biztosítókat az emberek.
Csak a fővárosból több mint négyezer riasztás érkezett.
Mindent elárasztott a víz, fák dőltek ki, vezetékek szakadtak le, épületek rongálódtak meg, közlekedési balesetek történtek, a vasúti közlekedés sokhelyütt megbénult.
Sok dolguk akadt a tűzoltóknak, több pincét is elárasztott a víz.
Dőltek a fák, emellett sok ház teteje megrongálódott.
Az északi vármegyéket érintette leginkább a felhőszakadás, ám Debrecenből is keletkeztek károk.
Több száz bejelentést kapott a hevesi, nógrádi, hajdú-bihari és a borsodi katasztrófavédelem.
Egy kórház sürgősségi osztályán is gondot okozott a sok csapadék.
Házak váltak lakhatatlanná, pincéket, udvarokat árasztott el a víz, patakok léptek ki a medrükből.
Sokan csak vasárnap szembesülnek a károkkal, így folyamatosan érkeznek az újabb bejelentések.
Dőltek a fák, de a villámcsapások is okoztak tüzeket.