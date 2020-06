A nyári véradásért indult kampány

Tíz nap múlva az interneten rendezik meg a koronavírus-járvány miatt márciusban elmaradt programsorozat következő, a felnőttkori betegségek gyermekkori megelőzésének fontosságára koncentráló eseményét.

A járványügyi helyzet miatt néhány hónapos kihagyás után online folytatódik a Semmelweis Egyetem 250 éves fennállása alkalmából indított programsorozat. A Semmelweis Egészség Napok június 25-én délután rendezett esemény középpontjában a gyermekkori prevenció áll: az onkológiai betegségek korai felismeréséről, a leggyakoribb mozgásszervi elváltozásokról, a cukorbetegségről, valamint az egyre több gyermeket érintő elhízásról is tájékozódhatnak az érdeklődők, akiket a hiánypótló előadásokon túl, interaktív tanácsadással és hasznos kisfilmekkel várnak az egyetem I. és II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának szakemberei.

Szabó András az M1-en elmondta, az egyik téma a gyerekkori elhízás lesz, amely nemcsak esztétikai probléma, hanem „komoly betegségek előszobája” is, fiatal felnőttkorra krónikus betegségek, cukorbetegség, magas vérnyomás, kardiovaszkuláris kockázatok alakulhatnak ki.

Szó esik még az immunrendszer normális működéséhez szükséges vitaminokról, és a gyermekkori onkológiai betegségek jellemző tüneteiről, a kezelési lehetőségekről, és arról is, hogy miért fontos figyelemmel kísérni a nyirokcsomók változásait. Hasznos információkat tudhatnak meg a résztvevők a leggyakoribb gyermekeket érintő mozgásszervi betegségek kialakulásáról, és az időben megkezdett kezelés fontosságáról, az elhízás genetikai hátteréről, a D-vitamin immunológiai szerepéről, és arról is, hogyan lehet teljes életet élni a diabétesszel. A kromoszómák csodálatos világába mikroszkópos bemutatóval színesített előadás révén nyerhetnek betekintést az érdeklődők. És kiderül az is, mitől lesz kiegyensúlyozott a gyermekek étrendje, mire jó az okostányér, kell-e húst ennünk ahhoz, hogy ne legyünk vérszegények, illetve, hogy mire használjuk, és mikor kerüljük a kalciumot.

A rendezvény vendégelőadója, Zacher Gábor toxikológus, a kábítószerhasználat veszélyeire hívja fel a szülők és gyermekek figyelmét. Az interaktív rendezvénysorozaton online konzultációra is lehetőség nyílik és a gyerekek a képernyő előtt gyógytornászok által összeállított, speciális mozdulatsorokat is végezhetnek. Az egy év alatti babák mozgásfejlődésével kapcsolatban is kérdezhetik majd a szülők a szakembereket online tanácsadáson, és életmentő ismeretetekkel is gazdagodhatnak a csecsemő és gyermek újraélesztési bemutató révén.