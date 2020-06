Időzített bombaként robbant fel a feszültség és Kim Dzsongun tovább élezheti a helyzetet

Észak-Korea június eleje óta egyre fenyegetőbb hangnemű nyilatkozatokkal üzent szomszédjának, majd múlt kedden a két ország között minden kommunikációs csatornát lezárt, beleértve a katonai forródrótot is.

Romokban áll az Észak- és Dél-Korea közötti párbeszéd elősegítését szolgáló keszongi „összekötő iroda” – találóan illusztrálva a Korea-közi kapcsolatok állapotát. A határmenti épületet keddena phenjani rezsim, hogy ezzel a jelképes és egyben látványos akcióval fejezze ki a szöuli kormánnyal szembeni elégedetlenségét. Észak-Korea június eleje óta egyre fenyegetőbb hangnemű nyilatkozatokkal üzent szomszédjának, majd múlt kedden a két ország között minden kommunikációs csatornát lezárt, beleértve a katonai forródrótot is.A viszony elmérgesedéséhez látszólag egyDélre menekült észak-koreai disszidensek félmillió hőlégballonnal Kim Dzsongunt bíráló üzeneteket reptettek át a határon. A „kedves vezető” húga, Kim Jodzsong azzalSzöult, hogy súlyos árat fog fizetni, ha nem lép fel ezzel a „hitvány és gonosz” cselekedettel szemben. Mun Dszein dél-koreai miniszterelnök és kabinetje nem volt tétlen: feljelentést tett két szórólapozó szervezet ellen és előkészítettek egy jogszabályt az ilyen kampányok megtiltására. Mindez azonban felzúdulást keltett Dél-Koreában, az ellenzéki konzervatív Egyesült Jövő Párt szerint a kormány behódolt kommunista szomszédjának. Az intézkedések ugyanakkor nem hatották meg Phenjant, vélhetően azért nem, mert a rezsimnek a szórólapozás csak egy ürügy volt; a feszültség valójában a 2018-ban indított mosolydiplomácia kudarcára vezethető vissza.Észak-Korea a Pjongcsangi téli olimpiára időzítve cserélte le a megszokott fenyegetőzést és ellenségeskedést békülékenyebb hangnemre. A majdnem két évig tartó átmeneti időszak során Kim Dzsongun személyesen is tárgyalt Donald Trumppal és Mun Dzseinnel is 3-3 alkalommal, ám a kölcsönös gesztusok és a sokat ígérő közös nyilatkozatok ellenére a csúcstalálkozók nem javítottak a kommunista ország helyzetén. A Phenjannal szigorú nemzetközi szankciók érvényben maradtak, mivel Washington csak akkor lett volna hajlandó feloldani a korlátozásokat, ha a rezsim feladja atomfegyvereit. Az észak-koreai vezetés viszont legalább a büntetőintézkedések enyhítését elvárta volna, amiért többek között leállították az interkontinentális ballisztikus rakétateszteket, felszámolták egy nukleáris kísérleti telepüket, valamint visszaszolgáltatták az Egyesült Államoknak 1950-53-as koreai háborúban elesett katonák maradványait. Habár az áttörést leginkább az amerikai-észak-koreai érdekellentét hiúsította meg, Phenjan Szöulra is neheztel, amiért nem jártak közben érdekükben.