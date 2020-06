Júliusban Zuglóban indul újra a budapesti kerületek lomtalanítása

A Magyar Államkincstár kontójára kétmilliónyian kapják meg a kormány „hiteles tájékoztatását”.



Celebhírekkel fűszerezett színes-szagos kiadványból kétmillió magyar nyugdíjas tudhatja meg, hogy a kormány mennyire vigyázott rájuk a koronavírus-járványban és mennyire megbecsüli őket – írta kedden a hvg.hu . A portál figyelmébe egy felháborodott nyugdíjas olvasójuk ajánlotta a JóKor című kiadványt, akinek aznap dobták be a postaládába a terméket. A címlapján Trokán Péterről és unokájáról, Szandiról és Farkas Bertalanról szóló érdekességeket, valamint rejtvényt és receptötletet ígérő színes lapról kiderült: nem szabadidőmagazin, hanem a Magyar Államkincstár kiadványa, felelős kiadóként az állami szerv elnökét, Mészáros Józsefet tüntették fel. A harmadik oldalon a miniszterelnök, Orbán Viktor féloldalas köszöntője olvasható, a lapban pedig többek között Győrfi Pál számol be a járvány idején általa tapasztaltakról, kiderül, hogy vészelte át a karantén időszakát Reviczky Gábor vagy Kásás Tamás, Novák Katalin családügyi államtitkár pedig egy vele készített interjúban beszél „a családbarát gondolkodásról”. A magazin végén aztán avatott szemeknek világossá válhat a kiadvány igazi szándéka:

egy féloldalas visszaküldendő szelvényen a Miniszterelnöki Kabinetiroda kéri az olvasó adatait a későbbi kapcsolattartáshoz.

Az MTI keddi tudósításából kiderült: valóban egy „jókor időzített” akcióról van szó. Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott ugyanis sajtótájékoztatón mutatta be a JóKor című „tájékoztató magazint”. Nyitrai Zsolt szerint az Idősek Tanácsa (IT) kezdeményezte a kiadvány megjelentetését, amiről a sajtótájékoztatón Hulák Zsuzsa, az IT tagja azt mondta: azért javasolták a tájékoztató újság kiadását, mert sokszor téves információk jelentek meg az időseket érintő ügyekben.

„Az idősek azért estek pánikba, mert valahol azt olvasták, csökkentik, vagy megadóztatják a nyugdíjukat. Kell egy olyan fórum, ahol az ilyen téves hírekre azonnal lehet reagálni” – hangoztatta Hulák Zsuzsa.

A kormányzati szervek szinte kart karba öltve teljesítették a kérést, s a magazin – Nyitrai Zsolt szerint – a Magyar Államkincstár kiadásában, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Idősek Tanácsa és a Miniszterelnöki Kabinetiroda együttműködésében jelenik meg. A példányszám pontosan 2 millió 130 ezer, és a Magyar Posta közreműködésével juttatják el a célközönségnek.