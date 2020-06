Demeter Szilárd napokkal a megjelenés előtt megosztotta a Magyar Narancs interjúját, ami a lap szerint nem interjú volt

Árgyelán János az indoklás szerint megszegte a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályokat, amikor részt vett a „kegyeleti megemlékezésnek” mondott demonstráción.

150 ezer forintra bírságolta a rendőrség a Mi Hazánk Mozgalom pártigazgatóját, Árgyelán Jánost, amiért részt vett a pártnak a Deák téri kettős gyilkosság miatt tartott demonstrációján , amelyet a párt „kegyeleti megemlékezésként” hirdetett meg – derül ki a Mi Hazánk Mozgalom közleményéből. Azt írták, hogy „a rendőrség veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése szabálysértés elkövetésére hivatkozik, holott maszkban és a szükséges távolság betartásával gyülekeztek a részvevők, ellentétben a rendőrökkel”. Árgyelán Jánost május 28-án a Mi Hazánk Mozgalom demonstrációja előtt fél órával igazoltatták a rendőrök a Dohány utcában. A Mi Hazánk 18 órára hirdetett vonulásos megemlékezést az Országos Roma Önkormányzat Dohány utcai irodájától, amelyet azonban megközelíteni sem lehetett, mivel a rendőrség hermetikusan lezárta az utca azon szakaszát, ahol az ORÖ irodája található. A rendőrök a megemlékezésre érkezőket hazaküldték, sokakat igazoltattak, többektől elvették a zászlókat, transzparenseket, összesen 34 embert jelentettek fel. Eljárást indítottak a párt két országgyűlési képviselője, Dúró Dóra és Apáti István ellen is, akik lemondtak mentelmi jogukról. Május 22-én hajnalban a Deák Ferenc téren két, fiatalokból álló társaság összeverekedett . Egy 18 éves férfi a nála lévő késsel két sértettet megszúrt, akik a földre estek. Az egyik földön fekvő sértettet egy 19 éves férfi még többször megrúgott, miközben egy másik 19 éves férfi támogatólag volt jelen. A két megszúrt fiatal a helyszínen életét vesztette. Toroczkai László pártja ezt követően hirdetett felvonulást és „kegyeleti megemlékezést” . A két halálra késelt fiatal egyike Újpest-szurkoló volt: a demonstráció szervezésében szurkolói csoportok is részt vettek. A demonstrációról tájékoztatták a rendőrséget, de azt hivatalosan nem jelentették be.