Megbírságolta a rendőrség a Mi Hazánk pártigazgatóját

A járványügyi készültség viszont marad.

A kormány üdvözli az Országgyűlés döntését, amellyel felkérte a kormányt a rendkívüli jogrend megszüntetésére, azt kérik, mielőbb hirdessék ki a törvényt, hogy a kormány is hamar dönthessen, és így szerda éjfélkor véget érhessen a rendkívüli jogrend – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi sajtótájékoztatóján, az Országházban. A tárcavezető kiemelte, mindenkit köszönet illet, aki részt vett a járvány elleni védekezésben, létrejött a nemzeti egység, még ha ebben a baloldal nem is vett részt. – A politikai életben nem sikerült egységet létrehozni – fogalmazott. Arról is beszélt, hogy a kormány továbbra is tájékoztatja a járványügyi helyzetről a parlamentet.

– A járványügyi készültség nem hasonlítható a korábbi veszélyhelyzethez, döntően szakmai intézkedésekről van szó – mutatott rá.