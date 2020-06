A kormány emeli az üzemanyagadót

Az Orbán-kormány júliustól emeli a benzin és a gázolaj terheit, vagyis az árát. Ez biztos nem javítja versenyképességünket.

Immár biztosra vehető, hogy július 1-től az adótartalom emelkedése miatt 12,7 forinttal drágul a gázolaj és 6,35 forinttal nő a benzin bruttó ára. Lapunk becslése szerint június 15-ével bezárólag mintegy 29 dollárra jön ki az Európában irányadó, Brent típusú nyersolaj negyedéves hordónkénti átlagára. Megkeresésünkre Grád Ottó, a vezető olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) főtitkára adatunkat hozzávetőlegesen helyesnek nevezte, leszögezve: a következő negyedévre érvényes, hivatalos értéket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számítja ki és teszi közzé hamarosan. A MÁSZ tagvállalatai július 1-vel is a törvényben meghatározott jövedékiadó-mértéket alkalmazzák – szögezte le. A pontos szám ezúttal talán kevéssé is lényeges. Az ugyanis bizonyos, hogy az érték mindenképp 50 dollár alá esik. Az Orbán-kormány által négy éve hozott szabály szerint pedig ez alatti olajár esetén literenként nettó 10 forinttal nő a gázolaj 110,35 forintos, illetve nettó 5 forinttal a benzin 120 forintos, „normál” jövedéki adója. Mivel a szabály 2016-os kiötlésekor az átlagár épp 50 dollár alá esett, az adót – vagyis az árat – rögtön meg is emelték az áfával együtt számított 12,7, illetve 6,35 forintos értékkel. Akkori felmérésünk szerint az emelés kedvezőtlen hatást gyakorolt az ország térségi üzemanyag-versenyképességére. Ám az olajkurzus hamar, már a rákövetkező év elején túllépte az 50 dolláros határt. Ennek megfelelően 2017 áprilisától vissza is csökkentették az adót, amit természetesen követtek az árak is. Azóta az irányadó tőzsdei ár negyedéves átlaga sose került a határérték alá. Így voltaképp azóta is az „alap”, vagyis az úgymond alacsonyabb jövedéki adót fizettük. Egész mostanáig. A koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt ugyanis az olajtőzsdék szinte beszakadtak. A 30 dollár körüli érték messze a legalacsonyabb az adóváltoztatási rendszer bevezetése óta. Ennek megfelelően immár bizton számíthatunk arra, hogy az év közepén – ezúttal a kormány adóemelése miatt – nő a tankolási számlánk. A nyersolajár ugyanakkor május óta szinte töretlenül nő. A kurzus az elmúlt napok során már a 40 dollárt ostromolta. Ennek kedvezőtlen hatását a hazai autósok is tapasztalhatták a töltőállomásokon. A folyamat ugyanakkor növeli annak esélyét, hogy a harmadik negyedévi átlagérték ismét 50 dollár fölé kerül. Ez viszont újabb adó- és így árcsökkenést hozna maga után. Grád Ottó kérdésünkre nem kívánta megbecsülni az elkövetkező hónapok várható olajárait. Megfogalmazása szerint a piac mind keresleti, mind kínálati oldalon rendkívül bizonytalan. Kérdésünkre, miszerint az emelkedő adó nem vetheti-e vissza a forgalmat, kétségtelennek nevezte, hogy az áremelés járhat ilyen hatással. Amiként – tette hozzá – a lépés az ország kútjainak a környező államokhoz viszonyított versenyképességén is ront. Ezzel ellentétes folyamat ugyanakkor, hogy a koronavírus-járvány okozta sokk után a közlekedők egyre inkább kezdenek visszazökkenni a korábban megszokott kerékvágásba. Az áprilisi mélypont után, amikor az előző év hasonló időszakához képest benzinből 40, gázolajból pedig 30 százalékkal kevesebb fogyott a hazai kutakon, a visszaesés jelenleg 20 százalék körül mozog. A két üzemanyag-fajta közül egyértelműen az üzleti élet – például a fuvarozás vagy a mezőgazdaság – helyzetére utaló gázolaj forgalma élénkül ütemesebben az elsősorban a lakosság utazási hajlandóságát tükröző benzinéhez képest. Igaz, az eddig teljesen befagyott idegenforgalom az elkövetkező hetekben indulhat be, ami utóbbi üzemanyagfajta keresletét is élénkítheti – hangsúlyozta Grád Ottó.