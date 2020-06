Trump óvatos rendőrségi reformot jelentett be

Miközben az őr mélyen aludt az épületben, így a tolvajok gond nélkül elosontak mellette befelé és kifelé menet is.

Egy bűnözői csoport sikeresen kirámolta a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának bukaresti székházát Romániában. Mindezt úgy, hogy az őr is a helyszínen tartózkodott – írja a Főtér . A bűnbanda tagjai péntek éjjel osontak be az épületbe. Az őrszolgálatban lévő rendőr viszont olyan mélyen aludt, hogy fel sem ébredt arra, amikor elosontak mellette. A tolvajok így zavartalanul feljutottak az épület első emeletére, ahol a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának irodái találhatók. Ott a kártyával nyitható ajtót pillanatok alatt feltörték, és vittek mindent, ami mozdíthatónak tűnt. Így elloptak többek között egy tévét és egy ütvefúrót is. Ezután észrevétlenül kiosontak a zsákmánnyal együtt a még mindig alvó rendőr mellett. Az őr, miután felébredt, azonnal észrevette a betörés nyomait, és értesítette kollégáit. A nyomozók éppen a biztonsági kamerák felvételeit nézték át, amikor bejelentés érkezett, hogy az egyik bukaresti kerületben egy társaság tagjai összeverekedtek a nyílt utcán. A helyszínre érkező rendőrjárőr azzal szembesült, hogy egy csoportnyi férfi, aki két taxival érkezett a helyszínre, egymást üti. Mint kiderült, a rendőrséget kirámoló banda tagjai voltak azok, akik az ott ejtett zsákmány elosztásán vesztek össze. A rendőrök őrizetbe vették őket, és már előzetesben vannak.