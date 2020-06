Szabad szemmel – Viszlát, vészhelyzet, halló, egészségügyi válság?

Nemzetközi sajtószemle, 2020. június 17.

A kormányzati kommunikációs központ azzal magyarázta a rendkívüli állapot feloldását , hogy az a hatalom jó szándékát bizonyítja, mások szerint viszont ily módon gyakorlatilag törvénybe iktatták Orbán Viktor különleges felhatalmazását. Emellett persze az is igaz, hogy a miniszterelnök már eddig is szinte teljes ellenőrzést gyakorolt pártja és az állam fölött. A Fidesz kézben tartja a sajtó jó részét, az igazságszolgáltatás felső szintje tele van „közeli” bírákkal és a gazdaságban is leginkább a lojális üzletemberek mondják ki a döntő szót. Úgyhogy bírálók bűvészmutatványnak minősítik az Országgyűlés tegnapi döntését, mondván, hogy az csupán bebetonozza Orbán különleges felhatalmazását a mindennapi használatra. Az Eötvös Károly Intézet legújabb tanulmánya oda lyukad ki, hogy a szándék nem a vírus előtti jogrend helyreállítása, hanem a jogi alap megteremtése volt a korlátlan hatalom gyakorlásához. Fleck Zoltán, az ELTE jogi karának tanszékvezetője úgy értékeli, hogy a demokráciának immár csupán a máza maradt meg. A kormány ezzel szemben azt hangoztatja, hogy akik a különleges jogkör bevezetése kapcsán riogattak, azok részéről most időszerű volna bocsánatot kérni, legyen szó az ellenzékről, a nemzetközi sajtóról vagy külföldi liberális politikusokról. Szakértők ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy az eltelt jó két hónapban jócskán születtek olyan határozatok, amelyeknek semmi közük nem volt a vírusválsághoz.