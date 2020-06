Van, hogy orvoshoz sem enged a fóbia

Bajban lehetnek, akik annyira félnek a tűtől vagy a vértől, hogy akkor is elkerülik az egészségügyi intézményeket, ha ellátásra lenne szükségük.

Palásti Flóra, a Ismeretlen, fenyegető inger esetén természetes reakció az idegrendszer gyors válasza, a félelem. Ez lehet hasznos is, segíthet elkerülni bizonyos helyzeteket. A legtöbb ember fél, de legalábbis tart valamitől, a kisbabák a sötéttől, az idegenektől, megriadhatnak a kiabálástól, a még ismeretlen jelenségektől. Probléma akkor van, ha a félelem felnőttkorban olyan mértékű, hogy az érintett nem mer például idegenek társaságába vagy orvoshoz menni – mondta, a Budai Egészségközpont pszichológusa a Népszavának.

Sokszor fóbiaként emlegetjük már az erősebb félelmet is, de a szakemberek az extrém mértékét nevezik így. Ilyenkor is gyakori, hogy amíg a kiváltó ingerét el lehet kerülni, nincs baj, de ha szembejön egy pók, kígyó, az az érintett számára a „világvégét” jelenti: leküzdhetetlen rettegést él meg. A sérüléshez, vérhez, injekcióhoz kapcsolódó fóbiákhoz gyakran intenzív fizikai rosszullét is kapcsolódik, az erős, zsigeri félelem ájuláshoz is vezethet. Súlyos esetben a munkavégzést, a társasági élet élését, az orvoshoz menést, de az agora- és a szociális fóbia akár az utcára lépést is megakadályozhatja.

A fóbiás embereket gyakran bírálják, hiszen a sokszor nagyon teátrális reakciók kívülről úgy tűnhetnek, túlreagálják a helyzetet, de meg kell érteni, ez valódi rettegés – hangsúlyozta Palásti Flóra. A fóbiás ember tudja, hogy nagyon erős a félelme, de úgy érzi, nem tud ellene tenni. A pszichológus szerint azonban lehet kezelni, akár egyedül is. Meg lehet próbálni szembenézni a rettegéssel, és például a tűtől való félelem ellenére elmenni véradásra, és megtapasztalni, hogy az nem jár negatív következményekkel. Segíthet elképzelni a „szurit”, elmenni a rendelőbe körülnézni, megszemlélni a tűt, hogy aztán hősiesen ki lehessen bírni az eseményt.

Ha mindez nem vezet eredményre, vagy ha az orvosi rendelőnek már a gondolatára is intenzív szorongási rohamok jelentkeznek, az érintett hallani sem akar a szükséges vizsgálatok elvégzéséről, érdemes segítséget kérni. Az erős fóbiák hátterében tudattalan szinten lévő, mélyebb lélektani problémák is húzódhatnak, amelyek felfejtése nem megy egyedül.

Kezelés nélkül a félelmek egyre kiterjedtebbé válhatnak, az egészségügyi ellátás elkerülése pedig akár komolyabb fizikai következményekkel is járhat.