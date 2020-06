„Rakétát vagy hidat?” – A budapestiekhez fordul az MSZP

Az operatív törzs napi tájékoztatói egyelőre véget érnek, a szokásos csütörtöki kormányinfók pedig az újságírók személyes jelenlétével folytatódnak.

Most egy kicsit fellélegezhetünk a nagyon ellaposított görbéjű koronavírus-járványban – jelentette ki Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai búcsútájékoztatóján. Ugyanakkor mindenkit figyelmeztetett: világjárványokkal általában rendszeresen, 100-150 éves gyakorisággal számolni kell. Azt, hogy Magyarország sikeresen vette a járvány első hullámát, hazánk mindig is világhírű járványügyi helyzetének, és annak köszönthető, hogy szinte mindenki betartotta azokat – az oltóanyag és hatékony terápia híján – évszázadosan ismert korlátozó intézkedéseket. Ezért köszönetet is mondott a magyar társadalom szinte minden területen tevékenykedő tagjának, családjának, időseknek és fiataloknak egyaránt, és természetesen részvétét fejezte ki mindazok hozzátartozóinak, akik az elmúlt hónapokban – szerdáig összesen 567-en – elhunytak a koronavírus okozta betegségben.



„A vírus jelen van, az óvintézkedéseket, a higiénét, az előírt korlátokat szükséges minimális szinten fenntartani, ez mindannyiunk érdeke” – figyelmeztetett mindenkit Müller Cecília.

Azt, hogy a szerdai televíziós esemény egy ideig mindenképpen utolsó lesz, Gál Kristóf, az ORFK szóvivője jelentette be. Hozzátette: a megszokott csütörtöki kormányinfók folytatódnak, amelyeken immár az újságírók is részt vehetnek majd. A rendőrség kommunikációját a hétköznapokban közvetítő, az operatív törzs tájékoztatóit rendre levezénylő szóvivő poénosra vette a búcsúzást. Így a köszönetnyilvánítások sorában megköszönte az internetes mémgyárosok tevékenységét, amivel szerinte rendre felvidították, segítették az operatív törzs munkáját, amely természetesen a jogszabályoknak megfelelően a nyáron is folytatódik. Hozzátette, hogy az egyenruhások nevében nem mond köszönetet a stylistoknak, ellenben eloszlat egy közkeletű félreértést:



„Müller Cecília a saját ruhatárából öltözködik”.

Az országos tisztifőorvos szokásához híven ezen a tájékoztatón is felsorolta a reggeli órákban a kormányzati tájékoztató oldalon már közzétett adatokat. Összegzésében felsorolta, hogy a járvány első hullámában elhunytak jellemzően idős, 90 százalékban 65 év feletti krónikus alapbetegségben szenvedők voltak, kivéve 24 embert. A betegség a legtöbb áldozatot sorrendben Budapesten, Pest megyében, Komárom-Esztergom megyében és Zala megyében szedte, miközben Békés megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Vas megyében nem halt meg senki, mint ahogy 30 év alatti ember sem távozott közülünk senki a járvány következtében. Az ismertetett adatokból kiderült:



Müller Cecília felidézte, hogy nem márciusban derült ki, hogy mi zajlik a világban, hiszen már a virológusok 2019 szilveszterén értesültek arról, hogy valamilyen fertőzés terjed a kínai Vuhanban. – Akkor sem gondolt még senki arra, hogy ebből pandémia, világjárvány lesz, amikor Kínában kimutatták a koronavírus „nemzetségébe” tartozó törzset. Az is csak később vált világossá, hogy a vírus gyorsan és emberről emberre terjed. Az Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2020. január 27-én már 11 országból 37 igazolt fertőzést jelentett, január 30-án rendeltek el nemzetközi szükséghelyzetet, februárban pedig már 66 ország volt érintett – mondta.



„Azért is volt sikeres a magyar védekezés, mert hazánk már a WHO előtt lépett” – állította a tisztifőorvos.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának a vezetője kiemelte: még a törzs meg sem alakult, amikor 2020. február 25-én megkezdték a 113 napig tartó munkájukat, amelyben a többi között a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai minisztérium, a külügyi, a honvédelmi, az innovációs és az agrártárca segítette mindennapi munkájukat. – Több mint 187 ezer hívás érkezett a zöld számunkra, és 64 ezer fölötti volt a hozzánk érkezett e-mailek száma.



„Az elmúlt 113 nap alatt csaknem 14 ezer ügyben jártunk el” – fűzte hozzá Lakatos Tibor.