Szabad szemmel: az újabb szükségállapot előtt Orbán erősebb, mint valaha

A miniszterelnök már a 2022-es országgyűlési választásra edz, pontosabban már folyik is a kampány.

Bár Magyarországon kivezetik a rendkívüli állapotot szabályzó rendelkezést, amely igen vitatott felhatalmazást adott Orbán Viktor kezébe, de azért marad a borúlátás, mert mint három civil szervezet is figyelmeztetett rá közös közleményében : itt csupán színjátékról van szó és a kormány igazából még több jogosítványhoz jut. Közben a Bizottság javában készíti első jelentését arról, miként is áll a jogállam ügye az egyes tagállamokban. A testület azt javasolja, hogy a következő hétéves időszakban a támogatások kifizetését a demokratikus normák betartásától tegyék függővé. Magyarország és Lengyelország ugyanakkor azt állítja, hogy teljesen indokolatlanul pécézik ki. Ugyanakkor az EP magyar jelentéstevője azt hangsúlyozza, hogy az ördög a részletekben rejlik, mert attól fél, hogy a végén felvizezik a tervezett mechanizmust. Hozzáteszi: az sem volna jó, ha a közelgő német elnökség az új eszközre hivatkozva nem foglalkozna a kérdéssel, noha arra nagyon is módot ad a 7-es paragrafus alapján folyamatban lévő eljárás. Mindenesetre Berlin idáig nem jelezte, hogy meghallgatást szervezne. Magyarországon kivételes elbánást élveznek a német autógyárak, ám a német zöld képviselő, Daniel Freund megjegyzi, hogy nem minden nyugati vállalkozás kap vörös szőnyeges kiszolgálást a magyar hatóságoktól. Tessék csak megnézni, mi történik a kiskereskedelmi láncokkal. Mert ha azoknak van magyar vetélytársuk, vagy tulajdonosuk netán közel áll Orbán Viktorhoz, nos, akkor megnézhetik magukat a külföldi riválisok. Kijut nekik nyomásból és a rendszer hátulütőiből. A politikus felveti, hogy rá kellene kényszeríteni a magyar és a lengyel kormányt: csatlakozzanak az új Európai Ügyészséghez. Azzal érvel, hogy a formálódó EU mentőalap hatalmas pénzeket oszt majd szét.