Megfejtették, milyen állat rakta a leeresztett focilabdára emlékeztető tojását az Antarktiszra

Öblítéskor akár 90 centiméter magasra is felcsapódhatnak a vízcseppek.

A nyitott fedelű vécé lehúzásakor olyan "permetfelhő" szabadul fel, amely könnyen belélegezhető és vírusokat is terjeszthet – figyelmeztettek kínai kutatók. A Jangcsoui Egyetem kutatói által alkalmazott számítógépes modellek szerint a vízcseppek akár a talajtól számítva 90 centiméter magasra is felcsapódhatnak a vécécsészéből öblítéskor – olvasható a BBC hírportálján. A Physics of Fluids című folyóiratban publikált tanulmány készítői szerint ez azonban egyszerűen megakadályozható a vécé fedelének lehajtásával.

A kutatók szerint ahogy a víz beáramlik a vécécsészébe, nekicsapódik az oldalainak, örvényt és kiáramló vízcseppeket eredményezve. Ezek a cseppek annyira aprók, hogy általában több mint egy percig lebegnek a levegőben.

A Bristoli Egyetem munkatársa, Bryan Bzdek szerint noha nincs rá egyértelmű bizonyíték, hogy a koronavírus ilyen módon is terjedhet, érdemes elővigyázatosnak lenni, a fertőzött emberek székletében is jelen lehet a kórokozó. "A tanulmány készítői azt javasolják, hogy

amikor csak lehet, tartsuk lehajtva a vécé fedelét öblítéskor, rendszeresen tisztítsuk a vécéülőkét és minden egyéb kontaktfelületet, valamint mossunk kezet a vécé használata után" – hangsúlyozta Bzdek.

Hozzátette: "ez a tanulmány nem tudja bizonyítani, hogy ezek az óvintézkedések csökkentik a SARS-CoV-2 vírus transzmisszióját, ugyanakkor sok más vírus terjed a száj-széklet úton, tehát ezeknek a higiéniai eljárásoknak a betartása mindenképpen ajánlott".