Újabb kormányzati fiaskó: az EU Bírósága elmeszelte a civilellenes törvényt

Szlávik János infektológus úgy számol, hogy a második hullám nem lesz durvább az elsőnél.

Év végére Európába 400 millió koranavírus-elleni vakcina is érkezhet, ráadásul ez lehet a legelső, több ezer emberen tesztelt "ellenanyag", mondta az ATV Start című műsorában Szlávik János.

Az infektológus szerint nem biztos, hogy ez lesz a "nyerő", ráadásul az oltóanyag valószínűleg nem tünteti el magát a betegséget, hanem az influenza elleni oltáshoz hasonlóan a tünetek súlyosságát, és a halálesetek számát csökkenti. Azaz a járványveszély továbbra is fennáll, ezért kell bizonyos intézkedéseket hosszútávon fenntartani. A szakember Pekinget hozta példaként, ahol két hónap után megjelent egy vírusgócpont, hirtelen 100 ember lett beteg, a hatóságoknak nagyon gyorsan kellett beavatkozniuk. Szlávik szerint, bár most alig vannak új fertőzöttek, továbbra is óvatosnak kell lenni, és kiemelten kell védeni az egészségügyi, illetve a szociális szférában dolgozókat - így lehet enyhíteni a második hullámot. Ami kitörhet belülről is (hiszen jelen van a populációban), vagy behurcolhatják kívülről. De az infektológus úgy számol: a második menet nem lesz súlyosabb, mint az első hullám.