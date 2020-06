Villámárvíz: ahány kertkapu, annyi vízesés a magyar faluban (videó)

Ha Dobrev Klára tőlünk félti Nagy Imrét, arra azt tudom mondani, hogy a pofátlanságnak olyan szintje amiben Gyurcsány Ferencné csak Gyurcsány Ferenccel tud versenyre kelni – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely.

- Összegzésként azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a védekezés sikeres volt, a rendkívüli jogrend is rövidebb ideig tartott, mint Európa országainak többségében, mivel időben hoztunk intézkedéseket, hála az említett rendkívüli jogrendnek – mondta a Kormányinfón Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a védekezés azért lehetett sikeres, mert nemzeti egység jött létre - az pedig a fideszes politikus értelmezésében új fejlemény, hogy kiderült: az ellenzék nélkül is van nemzeti egység. Gulyás Gergely persze maga lökte ki az egységből az ellenzéket, amikor deklarálta: az a védekezésben nem vett részt, ehelyett alaptalanul vádaskodott, kamuvideókat készített. Ennek ellenére a Miniszterelnökség vezetője - szíves közlése szerint - kész szintet lépni, és azt reméli, hogy ha esetleg ideér a második hullám, akkor nemcsak a nemzeti egység valósul meg, hanem a politikai egység is.



Változások Ami konkrétumokat illeti: a maszkhasználat szabályai maradnak, az Operatív Törzs működik, a vásárlási idősávokat azonban eltörlik. A zenés rendezvényeket 500 fő alatt lehet megtartani, de a koncertrizikót rendszeresen felülvizsgálja a kormány. A határokat megnyitják az EU tagjai előtt (plusz Szerbiával korábban megegyezett erről kabinet).

Persze a politikai egységet mérsékelten segíti elő, hogy a Miniszterelnökség vezetője azonnal Karácsonyt nevezte meg a Lánchíd legnagyobb problémájaként. A híd felújításával kapcsolatban ugyanis Gulyás Gergely szerint a kormány teljesítette a fővárossal kötött megállapodást, Budapestnek pedig igenis lenne fedezete a munkálatokra, hiszen 180 milliárd forintja van állampapírban, mégsem történt semmi. Azt, hogy a főpolgármester szerint az augusztus 20.-i tűzijáték érdemben rontja a Lánchíd állapotát, Gulyás Gergely egy demagóg mondattal intézte el, miszerint ha Budapest vezetése a budapestiek jólétét szeretné, akkor támogatnia kellene, hogy a turizmushoz hozzájáruló és a megyei jogú városokra is kiterjedő fesztivált szervezzenek. (Ezek szerint budapestiek jólétébe nem tartozik bele a rendszeres szemétszállítás, a tisztességes tömegközlekedés - például megfelelő metrópótló buszok biztosítása -, vagy a közparkok védelme, vagy a helyi adók helyben való elköltésének lehetősége - mindenesetre a fenti ügyekhez kapcsolódó kormányzati hiányosságokat, szándékokat nem említette a Miniszterelnökség vezetője.) A Karácsony Gergelyt és Szálasi Ferencet összemontírozó online mémmel kapcsolatban azt mondta, a budapesti Fidesz elkövetett egy hibát, ezért indokolt elnézést kérni, de az kettős mérce, hogy amikor néhány éve egy ellenzéki hetilap Orbán Viktort Hitlerként ábrázolta, akkor Karácsony Gergely nem emelte fel a szavát az ügyben. A miniszter szerint Karácsony Gergelynek választania kell a szobordöntő Black Lives Matter mozgalom vagy a Churchill-szobor ledöntésének elítélése között, mert a kettő kizárja egymást. A Színház és Filmművészeti Egyetem státusát módosító törvénnyel kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta, a cél éppen az állami befolyás megszüntetése, mert a kormányban nincs színész, így nem küldhetnek a fenntartó alapítvány kuratóriumába delegáltat. A bonmot-gyanús bemondás hitelessége erősen megkérdőjelezhető, hiszen ha a kabinet nem akarná csorbítani az egyetemi autonómiát, akkor az illetékes minisztérium nem az egyetem kihagyásával szervezett volna szakmai megbeszélést az intézmény jövőjéről.