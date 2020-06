Háttérzene előtérben

Könyvet lehetne írni arról, hogy időnként milyen különleges backstage-kérésekkel állnak elő a zenészek. Az idei paloznaki fellépők csak egyet szeretnének: Covid-mentességet.

Jobb nem belegondolni abba, mi történt volna, ha Roberto Menescal és Ronaldo Bôscoli lerobbant kis bárkáját nem mentik ki a brazíliai Cabo Frio partjainál, hanem elsodródik az óceánon. A két muzsikusnak és barátainak azonban szerencséje volt. Nem is estek kétségbe a veszélyhelyzetet látva, inkább zenéltek, míg jött a mentőhajó. Így született meg 1960-ban a bossa nova egyik nagy slágere, az O Barquinho, ami még most is nagyon friss hangzású – ha valaki tegnap délelőtt a Gozsdu Udvarban sétált, hallhatta is Pátkai Rozina és ifj. Tóth István előadásában, tökéletes tempóban. Meg persze a bossa nova szintén majdnem hatvanéves himnuszát, a Garota de Ipanemát Tom Jobimtól. A Gozsdu egyik borbára teraszán a Paloznaki Jazzpiknik vezetője és kiötlője, Valde Orsolya is arról mesélt, hogy a koronavírus-járvány kitörése sokkolta a fesztiválszervezőket, ám egy pillanatig sem gondolta, hogy az idei piknik elmarad. Folytatták a szervezést csendben, tele bizonytalansággal. Szinte minden nap változott a program, ami az Y-tervvel véglegesnek tekinthető. (Igaz, egy második hullám esetén azonnal lefújnák.) Az augusztus 20-tól 22-ig, a sorban a kilencedik Paloznaki Jazzpiknik fellépőinek csak egy „különleges” kívánságuk volt: a vírusmentesség. Így fertőtlenítve lesz a backstage, a légtér, a beltér, minden felület és piknik busz – a zenei és gasztronómiai programok mellett az ózonos fertőtlenítőtől a nanotechnológiáig mindent fognak vetni. A holland énekesnő, Caro Emerald még így sem akart kockáztatni, az előzetes tervekkel ellentétben nem jön, ám közkívánatra az utolsó napon a Kraak & Smaak funk formáció adja meg a táncritmust a tulipánok országából. Az MF Robots jött volna, ám a brit óvintézkedések tizennégy napos karanténnal honorálták volna a fellépésüket, az acid jazzt játszó társulat a paloznaki jövő zenéje marad. Ám a régi ismerősök – akik már ismerik a fesztivált és megszerették – nem hagyták cserben Paloznakot: fellép a német nu jazz társulat, a DePhazz, Candy Dulfer holland szaxofonos, aki már-már félig magyarnak számít, a ma már leginkább Írországban koncertező Jamie Winchester Hrutka Róbert társaságában. És újra énekel Paloznakon Mario Biondi is, aki annak idején csak egy belépőt szeretett volna a Kool and the Gang koncertjére, de ha már itt járt, a színpadra is fellépett. Első nap, augusztus 20-án a Magyar Jazz Napját ünnepli az idén harmincéves Magyar Jazz Szövetséggel közös szervezésben a jazzpiknik. A Bágyi Balázs New Quartet és Pocsai Kriszta fellépését követi Balogh Roland gitáros Amerikát többször is megjárt fúziós jazz formációja: a Finucci Bros Quartet a hatszoros Grammy-díjas trombitással, Randy Breckerrel együtt mutatja be 2017-ben, New Yorkban felvett zenei anyagát. Balogh Roland a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: roma származással, tősgyökeres magyarként igenis el lehet jutni a világszínpadra, ha egy muzsikus a tehetségét nem elássa, hanem szorgalommal kamatoztatja. Idén lesz a legtöbb, 41 formáció a jazzpikniken, a Magyar Jazz Napján 44 magyar muzsikus áll fel a négy színpadra, a Hangfoglaló program idei delegáltja a The Anahit és a Nagy Emma Quintet. Itt lesz a Mörk, Zséda, Sárik Péter is, valamint Lee Olivér, továbbá Gátos Iván új formációja, a Stinky Bugs is Törőcsik Franciskával és Koszi Jankával. A fesztivál idén az Együtt az Autistákért Alapítványt támogatja, hogy létrehozhassa az ország első Autista Mintaház – Fejlesztő és Módszertani Központját.