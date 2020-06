Törött üvegcsonkkal fenyegette az eladót a 22 éves férfi egy békéscsabai dohányboltban

A férfi előbb haragosával, majd saját hozzátartozóival próbált végezni.

Vádat emelt a Heves Megyei Főügyészség egy negyvenöt éves férfival szemben, aki a haragosait, köztük a volt feleségét és a saját fiát is el akarta szándékosan gázolni. Az ügyészségi beszámoló szerint a férfi egy önkormányzati telek hasznosítása kapcsán vitában állt falubelijével, akit 2019. május 31-én délben meglátott a Heves megyei település utcáján, amint épp a polgármesterrel beszélgetett. A férfi odament hozzájuk: durván szidalmazni és fenyegetni kezdte haragosát, akit felindult állapotban le is fejelt a közterületen. A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Alig negyed órával később a vádlott újra összefutott a sértettel, és folytatódott közöttük az utcai szóváltás, az agresszív férfi azzal fenyegette meg vitapartnerét, hogy elvágja a torkát. Haragosa erre megpróbálta faképnél hagyni, ám a vádlott beszállt a közelben leállított autójába, és intenzív gázadással utána indult azért, hogy elüsse. Ezt a gyalogos csak úgy tudta elkerülni, hogy az utolsó pillanatban egy sorompó betongyámja mögé ugrott, amivel szó szerint életét mentette meg.

A frissen elvált vádlott nem sokkal később a hozzá legközelebb állókkal is végezni akart. 2019. június 25-én este, a Zagyva folyó egyik gátszakaszára hajtott, mivel megtudta, hogy volt felesége ott tanítja a közös gyermeküket vezetni.

Az örjőngő férfi a helyszínre érve 25-30 kilométer/órás sebességgel, figyelmeztetés nélkül nekihajtott a gáton álló autónak, melyben benne ült volt neje és a fia is

Anya és fia azonnal kiugrottak a kocsiból és bemenekültek a közeli napraforgótáblába, azonban a vádlott ide is utánuk hajtott azért, hogy mindkettőjüket elgázolja. Ez végül csak azért nem sikerült neki, mert a nő és a fiú időben elugrottak az őket követő autó elől. A Heves Megyei Főügyészség több emberen elkövetett emberölés bűntettének a kísérletével, valamint – az első említett esetben– garázdaság és könnyű testi sértés vétségével is vádolja a férfit, aki a családtagjai sérelmére megvalósított, akár életfogytiglani szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény elkövetése óta letartóztatásban van. Az ügyészség a vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a vádlottal szemben fegyházbüntetést szabjon ki, emellett határozott időre tiltsa el őt a közúti járművezetéstől és a közügyek gyakorlásától, valamint kötelezze a nyomozás során felmerült csaknem félmillió forint bűnügyi költség megfizetésére is.