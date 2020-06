Két fertőzöttet találtak, de nincs új halálos áldozata a koronavírusnak

A fővárosi önkormányzat újra patkányirtót keres, holott a feladatot jelenleg ellátó céggel 2022-ig érvényes szerződése van. Az előzmények ismeretében azonban ez aligha meglepő.

- Hazudtak és csaltak a főváros vezetői a patkánymentesítésre kiírt közbeszerzés kapcsán - jelentette ki még főpolgármester-jelöltként Karácsony Gergely, aki szerint a nyertes vállalkozásoknak nem voltak meg a szükséges referenciáik. Ráadásul hiába adták a legolcsóbb ajánlatot, a végére ők lettek a legdrágábbak.

A munkát a fővárosi önkormányzat előzetesen nettó 1,3 milliárd forintra becsülte, de a Rovért Kft. vezette négytagú RNBH konzorcium kicsit több mint egymilliárdért elvállalta. Már az eredmény kihirdetése után többen felvetették, hogy a vidéki cégeknek nincs elég tapasztalatuk a nagyvárosi rágcsálóirtásban. A munkát korábban évtizedekig végző Bábolna Bio több helyen is megtámadta az eredményt. Tarlós István korábbi főpolgármester azonban csak akkor rendelt el belső vizsgálatot az ügyben, amikor rég nem látott patkányinvázió hozta lázba Budapestet.

Az irtást ellenőrző Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéseire támaszkodva végül tíz kerületben intenzív irtást rendeltek el. A főváros további 650 milliót szavazott meg a feladatra, amelyből a Rovért 325 milliót kapott egy szerződésmódosítás keretében. Így a vállalási ára 1,3 milliárd fölé kúszott.

Ennyit lőtt be most középárként Karácsony Gergely kabinetje is, miután több tucat cégtől kértek be előzetes ajánlatokat. Kiss Ambrus pénzügyi főpolgármester-helyettes azonban hangsúlyozta, hogy ennél jóval olcsóbban és drágábban is elvállalnák a feladatot, az előzetes felmérés csupán azt szolgálta, hogy belőhessék a majdani közbeszerzés keretösszegét.

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén dönt a nyílt tender fedezetéről, lehetőséget nyitva a nyílt vállalkozói tender kiírására. Ebben 2020 tenderzáráskor még hátramaradó idejére, valamint 2021- 2022-re keresnek patkányirtó vállalkozást.

Az új pályázat kiírását azzal indokolta a Népszavának Kiss Ambrus, hogy a jelenlegi fővárosnak szerződés műszaki tartalma nem megfelelő. Az irtást ugyanis egy harminc éve változatlan alig 70 objektumot tartalmazó lista, illetve kisebb részben lakossági bejelentések alapján végzik. A jövőben azt szeretnénk, ha megelőzésként gócpont kutatást is végezne a nyertes társaság. Másrészt eleve beleépítenék a szerződésbe az eseti jelleggel keletkező intenzív irtásigényt. Kiss Ambrus egy csütörtöki háttérbeszélgetésen nem tagadta, hogy az új szerződés várhatóan drágább lesz, hiszen többet kérnek majd cserébe. A havi átalánydíj akár a jelenlegi kétszerese is lehet.