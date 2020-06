Két hétvégén rövidített útvonalon, az első júliusi hétvégén pedig egyáltalán nem közlekedik majd a kisföldalatti

A VIII. kerület jelenlegi polgármesterét és kampánycsapatát azzal vádolták meg, hogy tiltott adatbázist építettek, és jogosulatlanul kezeltek személyes adatokat az önkormányzati választás kampányában.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság is arra jutott, hogy Józsefváros polgármestere és kampánycsapata nem követett el választási csalást. A vizsgálat lezárultáról Pikó András, a VIII. kerület vezetője számolt be Facebook-oldalán. A NAIH tavaly szeptemberben indított eljárást , miután a hatóság közleménye szerint számos bejelentés érkezett, hogy az önkormányzati választáson indulók ajánlóívein szereplő személyes adatokat valószínűsíthetően jogosulatlanul kezelték. A rendőrség házkutatást is tartott Pikó András kampányirodájánál. A VIII. kerületi választási iroda ugyanis feljelentést tett választási csalás gyanújával, miután az akkor még ellenzéki jelöltet a kormánylap Magyar Nemzet jogtalan adatgyűjtéssel vádolta meg. Az újság dokumentumokat és fotókat tett közzé, amelyek szerintük igazolták a csalást. A rendőrség tavaly októberben szüntette meg a nyomozást. Ahogy most Pikó András beszámolt róla, a napokban lezárult NAIH-vizsgálat is arra jutott, hogy alátámasztatlanok a hamis vádak, nem építettek tiltott adatbázist.