Lerobbant a kisföldalatti

Műszaki hiba miatt nem közlekedett egy ideig a kisföldalatti Budapesten a Mexikói úti végállomás és az Oktogon között péntek délután - közölte a BKK a Facebook-oldalán. A kimaradó szakaszon buszok szállították az utasokat. A pótlást azért kellett elrendelni, mert egy szerelvény meghibásodott az alagútban. Az M1-es metró ismét a teljes vonalon közlekedik. Köszönjük utasaink türelmét! - írták pár perccel 17 óra után.