Kezdenek kifutnak az időből a kisföldalatti szerelvényei: a járművek több mint 90 százaléka túllépte a hasznos élettartamot, a flottacserére azonban egyelőre nincs pénz, holott a Rákosrendezőn épülő új negyedhez is szükség lesz a meghosszabbított vonalra.
Hamarosan elérik a biztonsági kockázatot jelentő 60 éves kort. Azonban nem sok idő van az egyezkedésre: májusban lejár a tenderhez szükséges típusengedély.
Juhász Gyula, Lator László és Weöres Sándor versei is a földalatti peronjain köszöntek vissza. A költemények után kutattunk a sárga metró zakatolásában.
A kocsicsere 40-50 milliárdba kerülne. Uniós forrás ugyan igényelhető rá, csakhogy az Orbán-kormány a mini-Dubaj támogatását kérheti cserébe.
Szerencsére nem sérült meg senki és komolyabb károk sem keletkeztek.
Az elhasználódott, felújításra szoruló síneket cserélik a vonalon.
Kézi poroltóval rendezhették a tűzesetet.
Korábban a teljes vonalon leállt a forgalom, pótlóbuszok szállították az utasokat.
Az Oktogon és a Deák Ferenc tér között pótlóbuszok közlekedtek.
A megbízás a teljes szakaszt érinti, az ajánlatkérő a BKK.
Műszaki hiba miatt nem közlekedett egy ideig a kisföldalatti Budapesten a Mexikói úti végállomás és az Oktogon között péntek délután - közölte a BKK a Facebook-oldalán. A kimaradó szakaszon buszok szállították az utasokat. A pótlást azért kellett elrendelni, mert egy szerelvény meghibásodott az alagútban. Az M1-es metró ismét a teljes vonalon közlekedik. Köszönjük utasaink türelmét! - írták pár perccel 17 óra után.
Újra a teljes vonalon jár a kisföldalatti - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szombaton.
Műszaki hiba miatt nem jár a kisföldalatti az Oktogon és a Mexikói út között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Tönkrement az alagútban a Deák felé közlekedő 1-es metró a Széchenyi fürdő után - írta a 444 egy olvasói bejelentés alapján. A szerelvényt most próbálják elvontatni az állomásra, az embereket leszállították a kisföldalattiról, nagy a tömeg.
A millenniumi földalatti vasút 11-es pályaszámú nosztalgiakocsija a Mexikói úti megállóban várja utasait. Százhúsz évvel ezelőtt adták át a millenniumi földalatti vasutat, mai közismert nevén a kisföldalattit Budapesten. Az évforduló alkalmából a nosztalgiakocsi ezen a héten éjszakánként végigmegy a teljes vonalon.
Pótlóbuszok szállítják az utasokat a kisföldalatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között hétfő délután - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a Facebook-oldalán.
A BKK közleménye szerint a mára, az Operaház elé meghirdetett demonstráció miatt várhatóan már 12 órától lezárják az Andrássy utat az Oktogon és a Bajcsy-Zsilinszky út között. A forgalomkorlátozás miatt változik az M1-es metró, a 105-ös és a 979-es busz közlekedése.
Újra teljes vonalán közlekedik Budapesten a kisföldalatti - közölte a Budapesti Közlekedési Központ fődiszpécsere.
Kiürítették a kisföldalatti vonalán a Széchenyi fürdő állomást péntek reggel, mert füstölt egy szerelvény.
Ismét megáll a Kodály köröndön a kisföldalatti, a 105-ös és 979-es busz - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel.
Újra teljes vonalán jár a kisföldalatti, miután helyreállították a Mexikói úti végállomás közelében korábban megsérült födémet - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vasárnap este az MTI-vel.
Az elsődleges vizsgálatok szerint kivitelezői hiba okozta a kisföldalatti födémjének sérülését, amely miatt csütörtöktől várhatóan egy hétig pótlóbuszok közlekednek az Oktogon és a Mexikói út között - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-t.
Körülbelül egy hétig pótlóbuszok szállítják az utasokat az Oktogon és a Mexikói út között, az 1-es villamos felújításának kivitelezője ugyanis átfúrta a Millenniumi Földalatti födémjét. Lehet, hogy a BKK az 1-es metró és az 1-es villamos összekötésén dolgozik, csak eddig nem tudtunk róla?
Megsérült a kisföldalatti födémje a Hungária körútnál az 1-es villamos felújítása közben, ezért várhatóan napokig az csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között közlekedik - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel csütörtökön. A felszínen, a Kacsóh Pongrácz úti felüljárónál is forgalomkorlátozásra kell készülni.
Decemberben szállította le a Főmterv vezette konzorcium a millenniumi földalatti vasút fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmányát, értesült az Index. Információik szerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azzal számol, hogy akadálymentesítik az állomásokat korszerű, de az Andrássy út arculatába illeszthető liftekkel, és kicserélik új, a mainál valamivel hosszabb egyterű vonatokra a 40 éves szerelvényeket.
Egy kisiklott szerelvény miatt nem közlekedett az 1-es metró Budapesten szerda délután - közölte a Budapesti Közlekedési Központ az MTI érdeklődésére.