Nem csoda, hogy „minden nehéz”, megterhelő az időjárás

Nem csak luxushelyek kerülhetnek az ínyencek értékelései alapján készített listákra, de mivel nagy a merítés, figyelemre méltó, ha ez sikerül.

Jókuti András a Népszavának. Az Európa legjobb éttermeit listázó Opinionated About Dining (OAD) listájára is felfért pár hazai étterem – olvasható a Világevő blogon. A honlapon minden évben megjelenő legjobbak listái nem zsűri, hanem „foodie-k”, azaz ínyencek értékelései és szavazatai alapján állnak össze. A szavazókat az alapján súlyozzák, hogy hány komoly helyen jártak már, így védik ki, hogy a kevésbé tájékozottak voksai eltérítsék a listát – mondta a blogot író

A gasztroblogger szerint a több kategóriákban készített toplisták előnye, hogy nem a luxus-, de nem is feltétlenül a divatos helyekre koncentrálnak, felkerülhetnek rájuk pékségek és pizzázók is. "Ez az egyre népszerűbb lista emberközelibb és használhatóbb, mint a híres The World's 50 Best, amely a hosszú degusztációs menüt kínáló, elit(ista) éttermeket gyűjti össze." Jókuti András elárulta, az európai százas listán szereplő éttermek több mint felében járt már, és azok valóban magas színvonalúak. "A lista elején lévő svéd Frantzén és a dán Alchemist egészen fantasztikusak, ami azt mutatja, hogy hiteles is a toplista." Mivel nagy a merítés, az, hogy néhány hazai étterem szerepel a listákon vagy legalábbis megemlítik,

figyelemre méltó és izgalmas.

A legfőbb toplistára, Európa 100 legjobb étterme közé ugyan nem fért be magyar étterem, de a külön ajánlások között kettő, a Babel és a Costes is szerepel. A Bock bisztró az Európai Heritage listájára került majdnem be, a 105. helyen végzett. Az Európai Klasszikusok között 106. helyen rangsorolják az Onyxot. A minőségi bisztrókonyhák listáján, az Europe Gourmet Casual előkelő 30 helyét szerezte meg a Stand25, az 57-jét pedig a Borkonyha. Az olcsó étkezőhelyek közé nem jutott magyar szereplő.