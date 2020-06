„A vérplazma készlet jelenleg bármilyen vércsoportú beteg kezelésére alkalmas”

Folyamatosan gyűjtik a donoroktól a vérplazmát, és elkezdődött az ipari frakcionált immunglobulin, azaz ellenanyag-gyűjtés is.

A vérplazmával és az egyéb innovatív terápiákkal történő kezelés rendkívül biztató, illetve pozitív eredményeket hozott a Szent László-kórházban – közölte pénteken a hivatalos kormányzati honlapon az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI). Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (OHII) által indított „CONTRAST” klinikai vizsgálatba eddig csaknem 50 beteget vontak be. Mint írták, az új koronavírus innovatív kezelése több vizsgálati karon, többféle módon történik. A kezelések közül kiemelték a gyógyult betegek vérplazmájával való kezelést, illetve a súlyos betegek úgynevezett citokinviharának a kezelését interleukin-6 ellenes immunterápiával, ami sok beteg életét mentette meg. Jelenleg is folyamatosan gyűjtik az vérplazmát a donoroktól, elkezdődött az ipari frakcionált immunglobulin, azaz ellenanyag-gyűjtés is.