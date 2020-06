Csenyétei tragédia: a polgármestert is meghallgatták

Soha nem mondta a főváros, hogy saját kasszából akár egy fillért is költ a létesítményre – jelezte Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, hogy ma is kérdéses, miből fejezik be projektet.

A Pannon őstenger mitikus gondolatára épülő öthektáros park, és annak legfontosabb eleme, a Biodóm kivitelezői tenderét a NER közismert építője, Garancsi István cége nyerte. A Market Zrt. és a Villati Zrt. kettőse 2017-ben 32,7 milliárdért vállalta, hogy 27 hónap alatt felhúzza a biodómot. Az épületnek tavaly novemberre kellett volna elkészülnie. A csúszásért a kivitelezői szerződés szerint a Marketnek 1,4 milliárd forint kötbért kellett volna fizetnie, de nem utalt egy fillért sem. Sőt, különös módon még többet is számlázhat. A szerződést ugyanis azóta kétszer módosították. Először tavaly szeptemberben. Akkor – még az előző városvezetés döntése nyomán – 33,5 milliárdra nőtt a kivitelezői ár és 32 hónapra a vállalási határidő. Áprilisra ez is lejárt, de a Market résen volt. Idén júniusban – már a Karácsony Gergely vezette városházával – ismét aláírtak egy módosítót, amely szerint 690 millióval magasabbra, 34,2 milliárdra emelkedett az ár, míg az átadási határidőt idén augusztus végére tolták ki.

Az, hogy a főváros a kötbér kifizettetése helyett módosította a szerződést, több dologgal magyarázható. Mindenekelőtt azzal: Budapestnek kapóra jött a kivitelezői késlekedés. A hatalmas projektet megálmodó és sokáig vezénylő – az állatkert éléről bő két évtized után februárban távozott – Persányi Miklós ugyanis a főváros szerint elfelejtett gondoskodni az átadás-átvételt lebonyolító, a létesítmény későbbi, garanciális feltételeknek megfelelő működtetését biztosító stáb felállításáról. Így nem lett volna, aki átvegye a biodómot, ha elkészül. De nem készült el. Már csak azért sem, mert azóta részben Persányi, részben a főváros kérésére több ponton is módosították a műszaki tartalmat.

Ezeket a módosításokat lapunk információi azért kérték, hogy olcsóbbá tehessék a biodóm majdani működését. Úgy tudjuk, hogy például a költséges klímákat részben olcsóbban működő úgynevezett gravitációs szellőzőrendszerrel váltják ki részben. A hatalmas medencéknél pedig tisztítóberendezések beépítésével csökkentenék a vízszámlát. Mindez különösen fontos kérdés, hiszen Persányi is 1,5-2 milliárdos üzemeltetési költséggel kalkulált, míg a Népszava beruházást jól ismerő forrása ennek a két-háromszorosát se tartotta kizártnak. Ahhoz persze, hogy kiderüljön, pontosan mekkora lesz a fenntartási költség, el kellene készülnie a beruházásnak, ám az még ma sem világos, mennyi lesz a végösszeg, és a hiányzó részt ki fogja állni. A kormány eddig 43,7 milliárd forintot biztosított a beruházásra, amiből 6 milliárd maradt meg. Miközben Persányi Miklós már tavaly úgy vélte, hogy ezen felül legalább 20 milliárd kellene a befejezésre. – Soha nem mondta a főváros, hogy saját kasszából akár egy fillért is költ a Pannon Parkra – válaszolta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a Népszavának arra kérdésre, hogy milyen forrásokból fedezhető a biodóm befejezése a kormányzati megszorító intézkedések és a járványvédekezés miatti extra költségek után. Azt viszont elárulta, hogy a főváros a közelmúltban letett a Hermina parkolóház felépítéséről, így az erre kapott 5,7 milliárd forintos állami támogatást is a pannon ősvadon kialakítására költi. Ezt egyébként korábban Fürjes Balázs fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkár is szorgalmazta, mivel az Orbán-kormány előre jelezte: a Lánchíd rekonstrukciója mellett erre a fővárosi projektre sem kíván több támogatást adni.