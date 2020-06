Orbán lerobbant közműveket lát

A kormányfő felújítandó áram- és vízrendszerről, Gulyás Gergely a hulladékszállítás óriási hiányáról beszélt. Rezsiemelés-helyettesítő megoldás kerestetik.

Villamosenergia-szállítási rendszerünk - részint a zöldítéssel összefüggésben - lerobbant - fogalmazott péntek reggel a közrádiónak Orbán Viktor. A napelemparkok hálózatra kötése komoly beruházásokat igényel - tette hozzá. Jogos szakmai igénynek minősítette a víziközmű-hálózatok több ezermilliárdos felújítási igényét is. Ezekre most - Palkovics László innovációs és technológiai miniszter vezetésével - olyan programokat dolgoznak ki, amelyekre elkölthetők az új uniós költségvetés forrásai. Nem okoz nehézséget, hogy egy nagyobb EU-s összeget a nemzetgazdaság megerősítésére tudjunk fordítani - fogalmazott a kormányfő. A Magyar Víziközmű Szövetség (Mavíz) üdvözli Orbán Viktor bejelentését - közölte megkeresésünkre Kurdi Viktor elnök. Bár az uniós támogatásokkal kapcsolatos előkészítésbe szervezetüket nem vonták be, a helyzet változatlanul egyre aggasztóbb. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - a szolgáltatóknak a tulajdonos önkormányzatok és a Mavíz közreműködésével évente leadott tervei alapján - évi százmilliárdos fejlesztési szükségletet hagyott jóvá. Az ágazat teljes felújítása így 15 év alatt 1500 milliárdot igényel. Ehhez képest a kormány eddig kétszer másfélmilliárd forint felújítási támogatást biztosított, ami a szükséglethez képest elhanyagolható. Az elnök szavai szerint a megbeszéléseken az illetékesek elismerték követeléseik jogosságát, de pénzhiányra hivatkozva türelmet kértek. Az állagromlás azonban ez alatt is folytatódik - jegyezte meg Kurdi Viktor. Az áramhálózat simpfelése ugyanakkor új elem. Az - egyre inkább állami - ágazat eddig nem panaszkodott, sőt fejlesztésekkel büszkélkedett. Igaz, a kormány új energiastratégiája 2030-ig 500 milliárdos beruházást tart szükségesnek . Bár a kormány által megszabott lakossági díj 2014 óta változatlan, a tőzsdei áramárak esésével a tarifa egyre nagyobb hányadát csatornázzák át a hálózatok felújítására. Ráadásul tavaly megjelent az iparágban a kormányfő felcsúti barátja, az eddig közpénzmágnesnek bizonyuló Mészáros Lőrinc is.