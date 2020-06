Jelentést rendelt el az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa a rendszerszintű rasszizmusról és a tüntetések elleni intézkedésekről

Az illetékes washingtoni bíró pénteken este kezdte meg a tárgyalást John Bolton memoárjairól.

A Fehér Ház és az igazságügyi tárca államtitok-sértésre, illetve a nemzeti érdekekre hivatkozva a könyv terjesztésének betiltását kérte, ugyanakkor a Simon & Schuster kiadó már adott a példányokból az újságíróknak, így az egykori nemzetbiztonsági tanácsadó leleplezései már eljutottak az érdeklődőkhöz. Donald Trump a Twitteren tajtékzott: „Boltonkönyve hazugságok és kitalációk elegye, az egész arra szolgál, hogy engem rossz fényben tüntessen fel. Soknevetséges kijelentés sosem hangzott el, tiszta kitaláció. Rossz kutyakölyökként törleszteni akar, amiért kirúgtam.” Az elnök a Twitteren lehülyézte Boltont, amiért a keményvonalas tanácsadó Észak-Korea kapcsán a líbiai modellt emlegette, amitől Trump szerint Kim Dzsong Un – „akivel nagyon jól megértettük egymást” - teljes joggal lett dühös. „Akkor és ott kellett volna kirúgnom” – zárult a bejegyzés. Az elnöknek közben újabb konfliktusa támadt a Twitterrel, mert a közösségi oldal „manipulált média” figyelmeztetéssel látta el az egyik általa továbbított videót. A propaganda célra megvágott hamisítványon egy fehér kisgyermek elől szaladó fekete kisgyermek látszik, aki a CNN-t utánzó felirat szerint menekül „a rasszista” elől. A CNN valódi, tavalyi felvételének pont az volt a lényege, hogy a két gyermek együtt játszik, sőt, meg is ölelik egymást. A közvélemény-kutatásokban egyre rosszabbul álló Trump nagy reményeket fűz a választási kampány szombati újraindításához. Az oklahomai Tulsába összehívott nagygyűlésére állítólag többszörösen kicsi lesz a húszezres sportcsarnok. A városi hatóságok nagyon tartanak a koronavírus-járvány belobbanásától és még pénteken is próbálták szabadtéri helyszínre átirányítani a rendezvényt. A Trump-kampány azonban ezt is elveti, miként a kötelező távolságtartást és a maszkviselést sem tartja indokoltnak. Az elnök ráadásul meg is fenyegette azokat, akik esetleg tiltakozásra akarnák felhasználni az alkalmat: „Bármilyen tiltakozó, anarchista, agitátor, fosztogató vagy bűnöző, aki Oklahomába készül, kéretik megérteni, hogy nem úgy fognak veletek bánni, mint New Yorkban, Seattle-ben vagy Minneapolisban. Egészen másként fog kinézni a dolog!” Tulsában péntek és szombat éjszakára is kijárási tilalmat hirdettek, miután a helyi rendőrség szerint sokan érkeznek a városba, akiknek erőszakos szándékaik lehetnek.