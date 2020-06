Németországi járványgóc: több ezerre nőtt a húsüzem miatt karanténra kötelezettek száma

Veszélyben vannak a kihasznált közép- és kelet-európa vendégmunkások. A bielefeldi ügyészség ismeretlen tettes ellen nyomoz.



Péntekig már több ezer embert kellett két hetes vesztegzár alá helyezni a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a héten egy húsfeldolgozó üzemben kialakult koronavírus-járványgóc miatt. Amint azt a Népszava is megírta: az érintett járásban szerdán elővigyázatosságból bezárták az összes óvodát és iskolát, miután aznap a Rheda-Wiedenbrückben működő sertésfeldolgozóban 415 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Az üzemet leállították, a fertőzötteket, akik között sok a családos, karanténba küldték, a helyi egészségügyi hivatal pedig elkezdte felkutatni kapcsolataikat. A tömeges teszteléseket kedden kezdték, a munkában a német hadsereg egy 25 fős alakulata is részt vesz. Eddig 1100 vizsgálatot végeztek el, és a következő napokban a vállalat – a Tönnies-holding – valamennyi dogozóját letesztelik.

A legfrissebb adatok szerint a 730-at is elérte a fertőzöttek száma. Karanténra köteleztek 6400 embert, az adminisztratív dolgozókon kívül mindenkit.

Közben a területileg illetékes bielefeldi ügyészség is bekapcsolódott. – Gondatlan testi sértés és a fertőző betegségek elleni védekezésről szóló törvény megsértésének gyanúja miatt folytat vizsgálatot, egyelőre ismeretlen tettes ellen – jelentette a Westdeutscher Rundfunk (WDR) regionális közszolgálati médiatársaság. A szerdán leállított üzemet ideiglenesen be is zárták. A dolgozók a karantén idejére is kapnak fizetést. A közeli Verlben, ahol az üzem dolgozóinak egy részét elszállásolták, a városvezetés megbízott egy biztonsági céget a karantén betartásának ellenőrzésére. A WDR beszámolója szerint külön gond, hogy a szállásokon nemcsak a Tönnies-nél foglalkoztatott vendégmunkások laknak, hanem más cégeknél dolgozó emberek is, és nehéz őket különválasztani. Hubertus Heil szövetségi munkaügyi miniszter megrázónak nevezte a húsüzemi járványkitörésről szóló híreket.



„Az eset megmutatja, milyen következményekkel jár, amikor nem bánnak méltányos, fair módon közép- és kelet-európai munkavállalókkal nálunk” – nyilatkozott a miniszter.

Az ARD országos köztelevíziónak kiemelte, hogy helyesen járt el a kormány, amikor a hasonló járványkitörések miatt elrendelte, hogy 2021-től tilos a vállalkozói szerződés (Werkvertrag) alkalmazása a német húsipar azon társaságainak, amelyek fő üzletága az élőállat-vágás és a húsfeldolgozás. A német húsiparban nagyjából 200 ezren dolgoznak, az ágazat versenyképességét jórészt a vállalkozói szerződésekkel szerzett olcsó munkaerő biztosítja.