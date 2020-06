Botrány botrány hátán Bulgáriában

Kormányválsággal fenyegetnek a kormányfő lakásáról megjelent fényképek. Boriszov éjjeliszekrényén revolver hevert.

Bulgária nehezen kászálódik ki a koronavírus-járvány okozta válságból, a turizmus elmaradása pedig tovább nehezíti a gazdaság talpra állását. Most végképp nem hiányzott, hogy az ország miniszterelnöke, első számú vezetője Bojko Boriszov kerüljön a hírek középpontjába. Lapunkban korábban beszámoltunk két, Boriszovval kapcsolatos ügyről. Az egyik az a nyomozás volt, amelyet a barcelonai ügyészség pénzmosás gyanújával indított, miután a katalán fővárosban él a bolgár miniszterelnök barátnője közös gyermekükkel egy nagy értékű villában. A lapok szerint a volt manökené egy luxusruházatot értékesítő üzlet is. A vádat Boriszov megpróbálta tréfával elütni, ám kiderült, hogy a boltot az első cikkek megjelenésekor gyorsan felszámolták. A másik ügy még súlyosabbnak bizonyult: a bolgár államhatalom konfliktusba került az ország leggazdagabb emberével, a „Koponya” névvel emlegetett Vaszil Bozskov kaszinómágnással. Az oligarchát adócsalással vádolták, elkobozták antik műgyűjteményét és kikerült a tulajdonából a Levszki futballklub is. Bozskovot Dubajban, ahol szintén kaszinója volt, letartóztatták, majd szabadon engedték, s a bolgár ügyészség tizennyolc vádpontot emelt ellene. Bozskov bűnözői hátterében kevesen kételkednek, ám ő tagadta a vádakat, s azóta internetes üzenetekben, sajtónyilatkozatokban támadja a miniszterelnököt. Legutóbb azzal állt elő, hogy esetleg pártot alapít, hogy így buktassa meg Boriszovot és pártját, a GERB-et. A Polgárok egy európai Bulgáriáért a miniszterelnök személyes pártja, maga hozta össze, még amikor Szófia polgármestere volt, kádereit személyesen toborozta. A vezérelvű párt a személyes függésre és átláthatatlan anyagi-politikai kapcsolatokra épül. Koponyától személyre szabott törvényben vették el a Nemzeti Lutrinak nevezett, óriási bevételt hozó kaparós sorsjegy-üzletét. Most dokumentumokkal és hangfelvétellel igazolná, hogy adóit rendre megfizette és több, mint harmincmillió eurónyi kenőpénzt adott a miniszterelnöknek, illetve a pénzügyminiszternek, hogy így váltsa meg nyugalmát. A kormányfő először nem reagált, akkor viszont kénytelen volt sajtóértekezletet tartani, amikor az interneten egy sor olyan fotó jelent meg, amely az ő hálószobájában készült. (Legalábbis így címkézték, s ezt ő sem cáfolta.) A képeken az éjjeli szekrényen egy revolver fekszik, a kihúzott fiókban pedig több vastag köteg 500 eurós és aranytömbök vannak. (Az 500-as címletet már nem nyomatja az Európai Központi Bank, ugyanis ezt a bankjegyet leginkább a szervezett bűnözés használja.) A képekért Boriszov a saját testőrségét és az ellenzéket vádolta, mondván, hogy azok olyan mélyre süllyedtek, hogy annál nincs lejjebb. Azzal állt elő, hogy a szomszédos villában lakó államfő, Rumen Radev egy drónnal zaklatja, amit a volt katonai pilóta a kínaiaktól kapott ajándékba. Azt érzékeltette, hogy esetleg az elnök tette a pénzt a fiókjába. Boriszovot nyilatkozata közben miniszterei és pártjának képviselői vették körül, s néha váratlanul megtapsolták. A miniszterelnök újra belső és külső ellenségeit vádolta puccsal. Szerinte idő előtti választásokkal akarják megakadályozni, hogy Bulgária erősítse euroatlanti elkötelezettségét és még az idén belépjen az euró előszobájába. Radev minderről a sajtónak azt mondta, hogy a bolgár kormányra Boriszov személye a legnagyobb veszély.