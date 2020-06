Átlépte az egymilliót a koronavírus-fertőzöttek száma Brazíliában

Világszerte 8 559 321 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 457 190, a gyógyultaké pedig 4 204 463 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek esti összesítése szerint.

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, péntekre megint rekordot döntött az újonnan regisztrált betegek száma - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által közzétett adatokból. Peking szerint élelmiszerrel nem terjed a járvány. A Kijevben közölt adatok alapján az azonosított fertőzöttek száma egy nap alatt 921 új esettel 34 984-re nőtt, az elhunytaké 19 újabb halálos áldozattal 985-re emelkedett, miközben eddig 16 033-an gyógyultak meg a betegségből, közülük 586-an az elmúlt napon. Kijev az ország második legfertőzöttebb területe. Csehországban hosszabb idő után ismét megugrott a koronavírussal fertőzöttek napi száma. Az egészségügyi minisztérium honlapján megjelent kimutatásból kiderült, hogy csütörtökön 118 koronavírusteszt lett pozitív, két hónap óta ez a legmagasabb szám. Legutóbb április 21-én volt hasonlóan magas (133 eset) az új fertőzöttek napi száma Csehországban. Azóta, két nap kivételével, mindig jóval száz alatt volt az új fertőzések száma. Az utóbbi napokban átlag ötven esetet jegyeztek. Szlovákia szombat reggeltől újabb irányokba, köztük Lengyelország felé és a Montenegróból érkezők előtt is megnyitja határait - jelentette be Igor Matovic szlovák kormányfő pénteki sajtótájékoztatóján, miután járványügyi szakértőkkel egyeztetett. Szlovákia a Covid-19 betegség miatt korábban bevezetett korlátozások fokozatos feloldásának keretében már korábban megnyitotta határait és lehetővé tette a korlátozások nélküli ki- és belépést 19 európai ország - az elsők között Magyarország - viszonylatában. Az országban több más korlátozást is feloldanak vagy enyhítenek. Horvátországban nőtt ugyan az új koronavírussal fertőzöttek napi száma, a kormány mégsem tervezi a szigorítások visszaállítását - közölte a válságstáb pénteken. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője újságíróknak elmondta: nincs indok arra, hogy újra lezárják a határokat. Ami Bosznia-Hercegovinát és Szerbiát illeti, eddig sem oldották fel teljesen a korlátozásokat - mondta, utalva arra, hogy az új fertőzéseket onnan "hurcolták be". A brit kormány az eddigi magasról közepes szintre csökkentette pénteken a koronavírus-járvány intenzitását jelző riasztási szintet. A brit egészségügyi minisztérium bejelentette: az intézkedés előzményeként az Egyesült Királyság négy nemzetének - Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország - tisztifőorvosai a járványhelyzet áttekintése után közös indítványban javasolták, hogy az ötfokozatú készenléti skálán a brit kormány az eddigi negyedikről a harmadik szintre mérsékelje a járványkészültséget. A ciprusi hatóságok szúrópróbaszerűen végeznek koronavírus-teszteket a szigetre érkezőkön a repülőtereken, hogy elejét vegyék a vírus terjedésének. Külföldi légi járatok június 9-étől érkezhetnek Ciprusra 19 országból, ám egy korábbi, június 20-án lejáró rendelkezés értelmében e 19 ország, köztük Magyarország állampolgárai is csak negatív koronavírus-teszttel léphettek be Ciprusra. Az új rendelkezés ezen igyekszik könnyíteni. Olaszországban tovább csökkent mind a halottak, mind az új fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában 47 beteg halt meg, míg szerte az országban 251 új fertőzöttet regisztráltak. A halottak száma így 34 561, míg az aktív fertőzötteké 21 543. A járvány kezdete óta 28 313 ember halt meg Spanyolországban az új koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben - közölte pénteken a spanyol egészségügyi minisztérium, miután felülvizsgálta az adatbázist, hogy kizárja a kettős adatokat és a tévedéseket. A tárca azt is tudatta, hogy még mindig kilenc fertőző góc van országszerte. Svájc feloldja lényegében az összes korlátozást, amelyet a koronavírus-járvány miatt bevezettek - derült ki az alpesi ország kormányának pénteki döntéséből. A korlátozó intézkedések kivezetését a fertőzések alacsony számával indokolták. Indiában pénteken napi rekordot döntött az újonnan észlelt koronavírusos fertőzöttek száma: 13 500 új esetet jegyeztek fel a hatóságok, a déli Csennai városát pedig karantén alá helyezték egy járványgóc kialakulása miatt. Az indiai egészségügyi minisztérium adatai szerint a vírus okozta Covid-19 betegség halálos áldozatainak száma meghaladta a háromszázat az utóbbi 24 órában, a fertőzöttek összesített száma több mint 380 ezer. Az 1,3 milliárd lakosú India a járvány által leginkább sújtott országok közé tartozik, ott regisztrálták a világon a negyedik legtöbb esetet. Szaúd-Arábiában az elmúlt tíz napban ismét nőtt a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és péntekre pedig meghaladta a 150 ezret - jelentette be az ország egészségügyi minisztériuma. A szaúdi hatóságok május 28-ától kezdtek enyhíteni a járvány lassítását célzó, márciusban hozott rendelkezéseken, és azóta a fertőzésszám emelkedésnek indult. A chilei parlament öt évre emelte a karanténintézkedések megsértéséért maximálisan kiszabható börtönbüntetést. Chilében 225 103 ember kapta el eddig az új típusú koronavírust, amely eddig 3841 emberéletet követelt a dél-amerikai országban. Világszerte 8 559 321 ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 457 190, a gyógyultaké pedig 4 204 463 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem péntek esti összesítése szerint.